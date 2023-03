Si tuffa nei canali di Venezia dal tetto di un palazzo di tre piani, il video: l'ira del sindaco Brugnaro

Sta facendo il giro del web il video, caricato in Rete nella mattinata di venerdì 24 marzo, che ritrae un uomo mentre, a Venezia, si tuffa dalla cima di un palazzo di 3 piani nel rio adiacente San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita.

Cosa si vede nel video del tuffo dal palazzo a Venezia

Il filmato mostrano l’uomo mentre si getta da un’altezza considerevole nel rio adiacente San Pantalon a Venezia. Poi l’uomo risale a riva, dove ad attenderlo c’è una seconda persona che gli porge un asciugamano.

Nell’audio del video è possibile ascoltare i commenti stupiti dei residenti, che hanno assistito al tuffo dell’uomo dalla cima di un palazzo.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha deciso di commentare quanto mostra il video diventato virale a Venezia e non solo. In un post su ‘Facebook’, il primo cittadino veneziano ha scritto: “A questo soggetto bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto che faceva il video cre*ino per i social. Bisogna dare più poteri reali ai Sindaci contro i vandali”.

Al ‘Tgr’, lo stesso Brugnaro ha poi aggiunto: “Ho mandato una pattuglia per vedere come ha fatto a salire sul tetto. Ha rischiato anche la vita. Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se fosse passata una barca sotto… Faccio appello alle persone, ai ragazzi: non fate a gara per qualche like in più sui social a fare queste stupidaggini”.

Il commento del presidente del Veneto Luca Zaia

Su ‘Facebook’ è arrivato anche il commento del presidente del Veneto Luca Zaia: “Adesso basta! Quanto accaduto stamane a Venezia è vergognoso e soprattutto è un insulto alla fragilità della città e a tutti noi veneti. Fatti del genere vanno puniti con fermezza. Chi vuole comportarsi in questo modo se ne vada pure altrove”.

L’ipotesi della Polizia sul tuffo dal palazzo a Venezia

C’è, intanto, una prima ipotesi su quanto accaduto a Venezia, in linea con quanto dichiarato dal sindaco Brugnaro: stando a quanto riportato da ‘Il Gazzettino’, l’ipotesi avanzata dalla Polizia municipale (che sta indagando sull’episodio) è che dietro al tuffo possa esserci l’azione di un gruppo di almeno 3 filmaker, intenzionati a ottenere il maggior numero di like con il video pubblicato sui social network.