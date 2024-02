Il video dei Jalisse dopo il ritorno al Festival di Sanremo: "Ora vogliamo tornare in gara con un inedito"

Non contengono la gioia i Jalisse, ritornati a gran sorpresa al Festival di Sanremo nella sera di venerdì 9 febbraio 2024. La storia del duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci era diventata un caso: i Jalisse, infatti, dopo la vittoria all’Ariston nel 1997 con ‘Fiumi di parole’, hanno tentato ogni anno di riproporsi per la gara, ma senza risultati.

In occasione della serata finale del Festival, Drusian e Ricci hanno lanciato un appello per il futuro con un video: “Siamo felicissimi e vogliamo tornare in gara con un pezzo nuovo”.

Quindi il resoconto della serata: “È bellissimo, dopo 27 anni siamo ritornati sopra a quel palco. È stata un’emozione grandissima. Siamo molto felici perché l’accoglienza è stata eccezionale, ringraziamo ancora Fiorello e Amadeus perché ci siamo sentiti come a casa, come se veramente non fossimo mai andati via da Sanremo”.

Dal 2025 probabilmente il Festival di Sanremo avrà un nuovo conduttore e direttore artistico. Accoglieranno nuovamente il duo con una canzone inedita per partecipare tra i big? I Jalisse non hanno mai perso la speranza, e dopo l’ospitata d’onore del 9 febbraio potrebbe arrivare la volta buona.