Il video dei controlli al confine tra Italia e Slovenia dopo la sospensione del Trattato di Schengen

Alle 14 di sabato 21 ottobre sono iniziati i controlli dei confini al valico di Fernetti, un punto principale del confine tra Italia e Slovenia. Le operazioni sono scattate a seguito della sospensione del Trattato di Schengen, una manovra resasi necessaria a seguito del pericolo terrorismo dovuto al conflitto sulla Striscia di Gaza tra Hamas e Israele.

Con la sospensione del Trattato sono state installate postazioni di polizia per scongiurare un’eventuale rotta balcanica con infiltrazioni terroristiche dalla Linea dei Balcani.

22 sono i valichi che interessano il Friuli Venezia Giulia per 232 chilometri di confine con la Slovenia a est e a Nord con l’Austria. Misure, queste, adottate anche dalla stessa Slovenia ai confini con Croazia e Ungheria. 350 saranno gli agenti e i militari in arrivo in Italia per intensificare i controlli.

Per il momento lungo i confini non si registrano code, bensì solamente rallentamenti. Il Trattato di Schengen, ricordiamo, è un accordo siglato nel 1985 e che oggi conta 28 Stati firmatari con la facoltà, come in questo caso, di sospensione per motivi di sicurezza.

Dal confine arrivano le prime immagini. I viaggiatori che arrivano al confine possono essere fermati e potrebbero dover esibire i documenti di identità.