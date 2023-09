Il video degli spari durante il corteo funebre ad Acerra, fuggi fuggi tra i partecipanti: arrestato un 23enne

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Durante un corteo funebre ad Acerra, alle porte di Napoli, un ragazzo è arrivato a bordo di uno scooter e ha cominciato a sparare per aria. Le immagini sono state immortalate in un video girato da un residente che ha assistito alla scena e sono arrivate anche al deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Borrelli, infatti, lo ha pubblicato sui suoi canali social.

Spari durante un funerale ad Acerra, il video

La notizia ha avuto un’importante risonanza tra le testate nazionali e locali e arriva da una Acerra già al centro delle cronache per il parroco che voleva organizzare una messa per Matteo Messina Denaro.

Non è specificato il giorno in cui sono state effettuate le riprese, ma nel filmato possiamo sentire chiaramente il frastuono degli spari e vedere le persone fuggire in un’unica direzione.

“Ma che ca**o sta succedendo?”, si domanda spaventato l’autore del video.

Come detto in apertura, il filmato è stato inviato anche al deputato Borrelli che lo ha rilanciato sui suoi canali social.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli

In calce al video pubblicato sul suo profilo Facebook, Francesco Emilio Borrelli aggiunge una nota in cui comunica di aver “inviato il filmato alle forze dell’ordine”.

Borrelli, nella stessa nota, commenta: “Più passa il tempo e più sembra di essere nel Far West. Troppe armi in circolazione, troppi balordi e criminali che sparano all’impazzata sulla folla e su persone innocenti”.

Infine: “Prima che ci scappi il morto, prima di una tragedia, lo ribadiamo da tempo, si intervenga per reprimere questa ondata di criminalità”.

Arrestato un 23enne: la ricostruzione

Come riporta ‘Open’, grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e grazie alle immagini catturate dai residenti la polizia ha potuto ricostruire l’accaduto.

Sul luogo degli spari gli agenti hanno rinvenuto dei bossoli calibro 9×21. Secondo la ricostruzione, un uomo è arrivato a bordo di uno scooter e ha iniziato a sparare per aria per poi allontanarsi.

Grazie alle videocamere di sorveglianza e ai rilievi, gli agenti hanno rintracciato un 23enne originario di Marcianise presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Il giovane aveva chiesto assistenza medica per dolori addominali.

Secondo ‘Open’, il 23enne si sarebbe allontanato dagli arresti domiciliari che stava scontando per reati legati alla droga.

Ora il ragazzo è stato nuovamente arrestato con l’accusa di evasione, porto e detenzione illegale di arma da fuoco aggravato da metodo mafioso. Il motivo che lo ha spinto a sparare per aria durante un corteo funebre è ancora ignoto.