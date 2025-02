Il video che risponde a quello di "Trump Gaza" è virale: c'è anche Meloni tra le rovine in un mare di sangue

Il corto di un direttore creativo, realizzato con l’intelligenza artificiale, è diventato virale come risposta al video “Trump Gaza” diffuso dall’attuale presidente americano. Nelle immagini si vedono i leader del mondo, tra cui anche Giorgia Meloni, rilassarsi in spiaggia bagnati da un mare di sangue.

Il video che risponde a “Trump Gaza”

Il video diventato virale è stato pubblicato il 17 febbraio sull’account Instagram @sax_star che fa riferimento al direttore creativo italiano Andrea Gastaldon. L’artista ha messo in scena una versione alternativa della Gaza immaginata da Trump come luogo di villeggiatura di lusso.

Il corto si chiama Strip in Trip e, negli scorsi giorni, è stato riproposto da diversi account. Nelle immagini si vedono i capi di Stato in costume mentre si godono il mare di Gaza ma con un particolare diverso rispetto al video del presidente Usa.

Fonte foto: Instagram @Sax_Star

Nel progetto di Gastaldon ci sono ancora le macerie della guerra e il sangue delle vittime ha tinto il mare di rosso. In spiaggia ci sono Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni, Joe Biden e Ursula von der Leyen che si spalmano la protezione solare, sorseggiano cocktail, giocano con le pistole ad acque e guardano filmare sulla sdraio.

Kamala Harris e Alexandrina Ocasio-Cortez fanno castelli di sabbia e selfie, Mark Zuckerberg fa surf ed Elon Musk piange mentre gioca con il modellino di un razzo.

La critica al video “Trump Gaza”

Sia il video di Gastaldon che quello diffuso da Trump sono realizzati con l’Intelligenza artificiale e Strip In Trip è diventato virale negli ultimi giorni proprio come critica a quello pubblicato dal presidente Usa.

In “Trump Gaza“, il territorio bombardato è stato trasformato in una specie di Las Vegas mediorientale con resort di lusso, i palestinesi relegati a fare i camerieri e un allegro Elon Musk che fa volare soldi sulle teste dei presenti.

Trump e Netanyahu sorseggiano cocktail a bordo piscina e c’è persino un monumento d’oro massiccio che ritrae il presidente americano in modalità colosso di Rodi.

Il video non è piaciuto persino a molti sostenitori di Donald Trump che sulla piattaforma Truth Social hanno espresso diverse reazioni negative. Come riporta il quotidiano inglese The Guardian, alcuni hanno commentato “non potrei essere un sostenitore più grande del presidente Trump, ma questo video in particolare è di pessimo gusto” oppure “Amo il nostro presidente, ma questo è orribile”.

Strip In Trip era stato pubblicato prima di Trump Gaza, ma solo dopo la diffusione di quello del presidente Usa è diventato virale proprio perché considerato più realistico.