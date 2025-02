Donald Trump e il video choc su Gaza nel futuro: Elon Musk, soldi che piovono dal cielo e donne barbute

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump ha condiviso sui social un video generato dall’intelligenza artificiale. Le immagini che scorrono mostrano ‘Trump Gaza‘, ossia una sorta di proiezione alquanto controversa, per usare un eufemismo, del presidente Usa circa la sua visione di ciò che dovrebbe essere la zona devastata dalla guerra. Nella clip appare anche Elon Musk sorridente mentre mangia e piovono dollari dal cielo.

Donald Trump pubblica un video creato con l’IA su Gaza

Passeggiate, grattacieli, donne barbute che fanno la danza del ventre, spiagge piene di turisti, hotel sfarzosi e persino una gigantesca statua dorata di Trump: sono alcuni dei frame del video generato con l’IA condiviso dal numero uno della Casa Bianca.

Nella clip si vedono anche le persone che danzano mentre piovono dal cielo banconote da un dollaro.

Un'immagine del video su Gaza creato dall'intelligenza artificiale

Presente nel filmato anche un sosia di Elon Musk intento a mangiare un piatto di hummus. E presenti anche le sue auto elettriche Tesla.

E ancora, ecco Trump che balla con una donna vestita in modo succinto e, alla fine, si rilassa con un drink a bordo piscina con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Polemiche e critiche

Il video pubblicato dal tycoon ha fin da subito generato polemiche e critiche.

Tantissimi coloro che hanno trovato l’idea di divulgare un simile contenuto fuori luogo e offensiva nei confronti della popolazione di Gaza.

Altro dettaglio alquanto controverso, sempre per usare un eufemismo, è che le persone che ballano la danza del ventre in spiaggia sono degli uomini palestinesi con la barba e una fascia verde verde in testa.

Provocazione di Trump o errore?

Gli analisti, in attesa di un chiarimento da parte di Trump, si stanno chiedendo se il video è stato pubblicato deliberatamente dal presidente Usa per deridere Hamas oppure se si tratti di una svista o di un errore da parte di chi gestisce i canali social del tycoon. Oppure se è stato lo stesso Trump ad aver commesso uno sbaglio.

Non è da escludere che si tratti di un gesto volontario di Trump visto che pochi giorni fa ha parlato di un suo progetto per trasformare Gaza in una località turistica.