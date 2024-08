Il ricorso di Claudia Mancinelli alle Olimpiadi diventa virale: chi è l'ex attrice che allena Sofia Raffaeli

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È diventato virale sui social il ricorso di Claudia Mancinelli contro i giudici dell’all-around ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La camminata sicura dell’allenatrice della ginnasta Sofia Raffaeli, vittima di un giudizio che ne ha condizionato il punteggio per la gara, ha fatto il giro del mondo, diventando subito oggetto di meme sul web. Ma chi è la coach ed ex attrice italiana?

Il ricorso di Claudia Mancinelli contro i giudici dell’all-around ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

L’episodio è avvenuto nel corso della finale delle gare individuali di ginnastica ritmica delle Olimpiadi di Parigi.

Nel video l’allenatrice si ferma a parlare con la giuria dell’all-around e, dopo aver fatto notare l’ingiustizia nei confronti dell’allieva Sofia Raffaeli, si volta per tornare verso la panchina.

Fonte foto: ANSA Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella finale individuale all-around delle gare di ginnastica ritmica

Prima di riprendere la camminata, la donna rivolge uno sguardo gelido in direzione delle telecamere. Un’algida poker face, come scherzosamente definita da alcuni utenti sui social, rimasti colpiti dalla determinazione dell’allenatrice.

La gara, alla fine, si è conclusa con una storica medaglia di bronzo conquistata dalla giovane atleta azzurra.

Chi è Claudia Mancinelli

Mancinelli ha preso in custodia Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri circa dieci mesi prima dell’inizio dei Giochi Olimpici, dopo l’improvviso addio di Julieta Cantaluppi, storica allenatrice che avrebbe dovuto portare a Parigi le due talentuose atlete.

“Sofia è stata bravissima, voleva questa medaglia a ogni costo”, ha commentato dopo la competizione, come riportato dal Corriere della Sera.

“Ora io vado in vacanza qualche giorno ma so già che dovrò legarla per farla riposare un po’: mi ha già chiesto di sentire nuove musiche per nuovi esercizi”.

Il passato da attrice

Macinelli ha un passato come ginnasta a Fabriano, la stessa accademia da cui sono uscite anche Raffaeli e Baldassarri. Nel corso della sua esperienza sportiva ha portato la società dalla Serie B alla Serie A1, salvo poi cambiare rotta e dedicarsi alla recitazione.

La donna, classe 1985, ha infatti lavorato in diverse produzioni italiane, tra cui i film “Cenere”, “Fratelli Unici” ed “Emmanuel”, in cui ha recitato come protagonista.

Ha fatto anche comparse in alcune famose serie tv nostrane come “Un posto al sole”, “Che Dio c’aiuti” e “Non smettere di sognare”, oltre che in diversi spot pubblicitari.