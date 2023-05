Il retroscena di Fiorello su Amadeus e Sanremo: "Mi ha detto che non sa se farà il Festival"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il retroscena lanciato da Fiorello sulla partecipazione di Amadeus al Festival di Sanremo 2024 potrebbe essere la prossima bomba in casa Rai. Dopo gli addii eccellenti di Fabio Fazio prima e di Lucia Annunciata poi, arriva l’indiscrezione di un possibile passo indietro di Amadaeus. È stato Rosario Fiorello, durante il programma ‘Viva Rai2’, a rivelare che Amadeus sarebbe indeciso se rifare o meno il Festival. Al momento si tratta solo di un retroscena. La notizia, infatti, non è stata confermata dal diretto interessato che ha già firmato un contratto per la conduzione del Festival del prossimo anno.

La rivelazione di Fiorello su Amadeus a Viva Rai2

Le parole di Fiorello sono arrivate nella mattinata del 26 maggio, a poche ore di distanza dalle dimissioni comunicate da Lucia Annunziata, altro nome di punta di casa Rai.

Durante il programma ‘Viva Rai2‘, Fiorello ha raccontato di aver sentito Amadeus. «Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo», ha rivelato il conduttore.

Fonte foto: ANSA Rosario Fiorello insieme alla sua squadra, durante la conduzione del programma Viva Rai2

Amadeus gli avrebbe chiesto di non rendere pubblica la cosa, ma Fiorello ha deciso di lanciare quella che lui stesso ha definito una «bombetta», perché «a me piace – ha detto in diretta – dire le cose, perché la gente deve sapere».

Ancora nessuna smentita sul retroscena

La notizia ha subito suscitato curiosità. Non poteva che essere altrimenti in giorni delicati per le nomine e gli avvicendamenti in corso all’interno della Rai.

C’è da dire, tuttavia, che al momento Amadeus non ha proferito parola. L’indiscrezione lanciata da Fiorello, infatti, non è stata né confermata né smentita dal conduttore che si è già impegnato per guidare la prossima edizione del festival della canzone italiana.

Quello del 2024 sarebbe il quinto Festival di Sanremo condotto da Amadeus che ha presentato i primi due (nel 2020 e nel 2021) proprio in coppia con Fiorello.

Il tentennamento di Amadeus dopo gli addii di Annunziata e Fazio

In attesa di dichiarazioni del diretto interessato o della stessa Rai, una cosa è certa: nella tv pubblica non si respira un’aria propriamente serena.

Le dimissioni di Lucia Annunziata, accompagnate da una lettera in cui la giornalista ha comunicato la sua distanza dalla linea del Governo, rappresentano solo l’ultima novità in casa Rai

Prima di Annunziata, a comunicare la fine del rapporto lavorativo con la tv pubblica è stato Fabio Fazio che ha anche ufficializzato il suo passaggio a Discovery, in coppia con Luciana Littizzetto.