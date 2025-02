Il rapper A$AP Rocky è stato assolto, perché il compagno di Rihanna rischiava 24 anni di carcere

A$AP Rocky, il rapper e compagno della popstar Rihanna, è stato assolto dopo aver rischiato fino a 24 anni di carcere. L’artista era stato accusato di aver sparato due colpi di pistola, ferendo lievemente il suo amico d’infanzia Terell Ephron, durante una rissa fuori da un hotel di Hollywood, il 6 novembre 2021. La sentenza è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio ed è stata letta in un’aula piena di giornalisti. Presente anche la cantante che lo ha supportato in tutte le fasi del processo.

La sparatoria, il processo e l’assoluzione

Il 6 novembre 2021 A$AP Rocky ha incontrato l’amico di liceo Terell Ephron (noto come A$AP Relly) fuori da un hotel di Hollywood. I due facevano entrambi parte della crew A$AP Mob, fondata a New York da adolescenti. Secondo la testimonianza di Relly, all’esterno dell’albergo ci sarebbe stata una colluttazione con A$AP Rocky e quest’ultimo avrebbe sparato due colpi di pistola contro di lui. I proiettili gli avrebbero sfiorato le nocche delle mani.

Al processo è stato sentito come testimone un altro componente del gruppo, A$AP Twelvyy che ha dato una versione diversa dell’accaduto. Sarebbe stato Relly ad aggredire Rocky, il quale avrebbe sparato con la pistola come avvertimento. Lo scontro sarebbe stato ripreso parzialmente dalle telecamere di sorveglianza.

Il dibattimento sul caso è iniziato il 24 gennaio e il compagno di Rihanna rischiava fino a 24 anni di carcere (anche in Italia alcuni suoi colleghi hanno avuto problemi giudiziari come ad esempio Simba La Rue e, più recentemente, Emis Killa). Alla fine il rapper è stato giudicato non colpevole. Al termine della lettura della sentenza, il rapper ha detto ai giurati: “Grazie a tutti voi per avermi salvato la vita”. Poi si è tuffato tra le braccia della popstar, seduta fra la madre e la sorella di lui.

Alla vigilia del processo, A$AP Rocky aveva rifiutato l’offerta dell’accusa di un patteggiamento in base al quale, se si fosse dichiarato colpevole di un solo capo d’accusa, avrebbe dovuto scontare solo 6 mesi di carcere, oltre alla libertà vigilata e ad altre condizioni. Per alcune delle arringhe finali Rihanna aveva portato in aula anche i due figli, RZA Athelston Mayers di 2 anni e Riot Rose Mayers di 1 anno.

Chi è A$AP Rocky

A$AP Rocky è lo pseudonimo di Rakim Athelaston Mayers. È nato a New York il 3 ottobre 1988 ed è un rapper, modello, produttore discografico, stilista e attore. La sua carriera è iniziata con il collettivo A$AP Mob per poi debuttare come solista proprio nel 2021, anno in cui si è verificata la sparatoria.

Il suo singolo di debutto è Peso, contenuto nell’acclamato mixtape Live.Love.A$AP, in seguito al quale ha firmato un contratto con la Polo Grounds Music e la RCA Records.

Tra i brani più noti di A$AP Rocky ci sono: Praise the Lord, Good for You, Fukk Sleep e Goldie. La musica di Asap Rocky racconta spesso la vita di confine, quella più dura e cruda, anche detta raw in inglese. All’attività di rapper, l’artista affianca esperienze come regista di video musicali e produzione discografica, dove utilizza lo pseudonimo Lord Flacko. È anche stato modello per marchi come Dior e Gucci e fashion designer per la Puma e per il suo brand AWGE.

Il legame tra A$AP Rocky e Rihanna

A$AP Rocky e Rihanna si sono conosciuti nel 2012 in occasione degli MTV Video Music Awards ma la popstar è diventata la sua compagna di vita qualche anno più tardi, a partire dalla fine del 2019. I due sono stati legati per diversi anni da una forte amicizia, prima di iniziare la relazione. Nel gennaio 2022 la coppia ha rivelato di aspettare il primo figlio, nato a maggio dello stesso anno. La famiglia si è poi allargata con la nascita del secondo figlio ad agosto 2023.

“Non credo ci sia una persona più perfetta di lei, perché quando gli impegni sono frenetici, lei è sempre molto comprensiva. E quando invece siamo liberi, riusciamo a trascorrere la maggior parte del tempo insieme. È tutto all’insegna della comprensione e della compatibilità”, ha detto di recente il rapper in un’intervista al magazine Billboard.