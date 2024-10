Il racconto del pugile Daniele Scardina a quasi due anni dall'emorragia cerebrale: "Temuto di non farcela"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il racconto dopo il coma. Il pugile Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, ha raccontato del percorso di guarigione dall’emorragia cerebrale che lo ha colpito quasi due anni fa.

L’emorragia cerebrale di Daniele Scardina

Nel febbraio del 2023 il pugile italiano Daniele Scardina, conosciuto come King Toretto, aveva subito un improvviso malore mentre si allenava in palestra. All’epoca era già stato campione intercontinentale nella categoria supermedi ed era un atleta conosciuto in tutta Italia.

L’allora 31enne viene ricoverato d’urgenza alla clinica Humanitas di Rozzano, nella città metropolitana di Milano, dove i medici scoprono che la causa del malore è un’emorragia cerebrale improvvisa.

Fonte foto: ANSA Una dedica di un gruppo di tifosi della Lazio a Scardina

Grazie a un intervento chirurgico praticato poco dopo il suo ricovero, Scardina riesce a salvarsi, ma il pugile finisce in coma farmacologico per permettere al suo corpo di riprendersi dallo shock. Rimane in quella condizione per più di un mese e mezzo.

Il racconto di King Toretto

Scardina è tornato a parlare della vicenda in un post su Instagram, in cui ha raccontato sia le conseguenze del malore, sia il suo quotidiano dopo l’uscita dall’ospedale e il ritorno a casa.

“In tanti mi chiedete come sto veramente al di là di qualche scatto di un momento su Instagram. Oggi ho la possibilità di mostrarvelo. Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre” ha esordito King Toretto.

“Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana” ha continuato Scardina parlando della lunga riabilitazione.

La nuova vita di Daniele Scardina

Nei suoi ultimi post sui social, Scardina ha annunciato anche la sua partecipazione a un servizio della trasmissione di Mediaset Le Iene, che ha raccontato due giorni nella sua vita dopo l’emorragia.

“Ho tanto lavoro da fare, tante fragilità da rafforzare, ma piano piano sto cercando di riprendere in mano la mia vita, una vita diversa da quella che facevo prima e che vedevate su Instagram, ma comunque sempre grato di ciò che ho e che posso ancora fare, soprattutto per gli altri” conclude il pugile.