Il presidente Usa Joe Biden rischia l'impeachment: accuse di corruzione e concussione, l'annuncio della Camera

Guai in arrivo per Joe Biden. Lo speaker della Camera del Congresso statunitense, il repubblicano Kevin McCarthy, ha annunciato il via libera all’indagine ufficiale per l’impeachment del presidente degli Stati Uniti.

Nella giornata di martedì 12 settembre lo speaker della Camera Kevin McCarthy ha annunciato il suo sostegno all’avvio, già questa settimana, della procedura ufficiale di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden.

La notizia era stata anticipata ore prima da Punchbowl News, quotidiano politico online di Washington, e poi ripresa da altri media americani.

“Oggi ho dato ordine alle nostre commissioni parlamentari di aprire un’inchiesta formale di impeachment sul presidente Joe Biden”, ha annunciato McCarthy con una breve dichiarazione a Capitol Hill.

“Non prendo questa decisione alla leggera – ha sottolineato – e a prescindere dal vostro partito o da chi avete votato, questi fatti dovrebbero interessare tutti gli americani”.

Lo speaker ha detto che l’indagine sarà condotta dal presidente della commissione Vigilanza della Camera, James Comer, in coordinamento con il presidente della commissione Giustizia, Jim Jordan.

Le accuse a Joe Biden

I Repubblicani accusano il presidente Joe Biden di aver avuto benefici economici dagli accordi stipulati dal figlio, Hunter Biden, con alcuni governi stranieri, tra cui Cina e Ucraina. Finora però non è stata trovata alcuna prova a sostengo delle accuse.

“Le indagini dei Repubblicani della Camera – ha commentato uno dei portavoce della Casa Bianca, Ian Sams – non hanno portato a prove di condotta sbagliata. Anzi, i loro testimoni e i documenti prodotti hanno mostrato che non c’è nessun legame che porti al presidente degli Stati Uniti”.

Biden rischia l’impeachment?

La strada che porta al procedimento di impeachment nei confronti del presidente Joe Biden appare molto in salita. Per aprire l’indagine sono necessari 218 voti alla Camera, dove i Repubblicani hanno la maggioranza.

Ma ci sono diversi scettici tra le fila dei Repubblicani e basterebbero pochi voti in meno per non raggiungere il quorum. Qualora partisse, la procedura rischia poi di arenarsi al Senato, dove sono i Democratici ad avere la maggioranza.