Il pilota morto a Misano nelle gare Coppa Italia Velocità è il 46enne Fabrizio Giraudo

Tragedia al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante le gare di Coppa Italia Velocità. In un incidente che ha coinvolto quattro moto è rimasto ucciso Fabrizio Giraudo, pilota 46enne.

Pilota morto a Misano

L’uomo è deceduto dopo essere stato investito al termine del primo giro del Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000.

Secondo la ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di una moto in avaria che si è fermata sul ciglio del circuito. Una seconda moto è sopraggiunta colpendo la prima e sposandola verso il centro della carreggiata. Poi l’urto con altre moto.

I soccorritori sono accorsi immediatamente, ma per Fabrizio Giraudo non c’era più nulla da fare.

“Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara”, riporta l’agenzia ‘Ansa’ riferendo informazioni diramante dalla Federazione motociclistica italiana. “Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi è purtroppo deceduto”.

La FMI, promotrice del Trofeo, e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare le gare.

Il cordoglio della Federazione motociclistica italiana

Giovanni Copioli, presidente della Federazione, ha espresso il suo cordoglio: “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze”.

Fabrizio Giraudio, 46enne di Fossano (Cuneo) lascia la moglie e due figli.

Secondo incidente mortale in pochi mesi

A ottobre 2022 sullo stesso circuito e sempre nell’ambito del Trofeo Italiano Amatori, perse la vita il pilota romano di 27 anni Federico Esposto.

In uno scontro con altri piloti Esposto morì sul colpo. Il pilota 31enne Marco Sciutteri venne soccorso e ricoverato in gravi condizioni. Gara sospesa, per rispetto, anche in quella occasione.

Dopo la morte di Fabrizio Giraudo i social si sono riempiti in poche ore di messaggi di cordoglio. L’incidente del 16 aprile, avvenuto a pochi mesi dalla morte del giovane Federico Esposto, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in pista.

Il circuito di Misano è dedicato a Marco Simoncelli, indimenticato pilota di MotoGP morto in pista a Sepang (Malesia) il 23 ottobre 2011.