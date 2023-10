Il patriarca Francesco Moraglia prega a Mestre sul luogo dell'incidente: il video condiviso da Matteo Salvini

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La città di Mestre è in lacrime per la tragedia senza precedenti del 3 ottobre, in cui 21 persone hanno perso la vita a causa dell’incidente che ha visto coinvolto un autobus turistico, precipitato da un cavalcavia. Il Patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, si è prontamente recato sul luogo, unendosi al sindaco Luigi Brugnaro e al Prefetto Michele di Bari per esprimere le sue preghiere e solidarietà alle vittime. Nella speranza di portare un raggio di speranza in mezzo all’atroce oscurità di quanto accaduto, le parole di conforto del Patriarca sono state immortalate in un video, rilanciato dagli organi di stampa e da alcune personalità politiche, come Matteo Salvini.

Il video del Patriarca

Mentre i dettagli sull’accaduto prendono maggiore forma con il passare delle ore, l’incidente di Mestre inizia ad assumere i connotati di una tragedia soprattutto di giovani e bambini, in molti fra le 21 vittime del disastro.

Il Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega ha condiviso su Instagram il video che ritrae monsignor Francesco Moraglia sul posto, vicino ai corpi senza vita delle vittime.

Il post di Matteo Salvini

“Il nostro commosso pensiero è rivolto alle ventuno vittime della tragedia del bus di Mestre, molte giovanissime, e ai quindici feriti” ha commentato Matteo Salvini su Instagram.

“Morire così, con tutta la vita davanti… Non è giusto” ha scritto il ministro nel post. “Mi stringo alle famiglie, che coinvolgono varie nazionalità, e a tutta la comunità di Mestre, ringraziando Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, personale medico e tutti coloro che sono impegnati senza sosta in queste ore drammatiche.”

Il cordoglio del sindaco

Sul luogo dell’incidente anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha descritto la scena come “apocalittica” e ha annunciato un periodo di lutto cittadino.

L’immagine dell’apocalisse, giustificata dalle terrificanti foto dell’incidente, è stata ricorrente nei commenti di molte personalità e attraverso i media di tutto il mondo. Fra gli altri sono arrivati i messaggi di cordoglio e solidarietà di Giuseppe Conte, Elly Schlein così di tanti leader stranieri come Emmanuel Macron e Ursula Von der Leyen.

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre” ha dichiarato invece in serata il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

L’incidente di Mestre

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine. Il pullman trasportava turisti provenienti da diverse nazioni e diretti verso un campeggio a Marghera: è precipitato da un cavalcavia, facendo un volo di circa 30 metri dopo aver sfondato il guardrail, anch’esso oggetto di verifiche. La protezione, infatti, è stata descritta come “quasi una ringhiera“, sollevando problematiche di altezza e la necessità di sostituzione.

Le cifre nella mattina del 4 ottobre parlano di 21 vittime confermate, tra cui due bambini, e 15 feriti, di cui tre minori. Alcune delle prime vittime recuperate sono state trovate carbonizzate, testimoniando la violenza dell’impatto e l’incendio che ne è seguito.