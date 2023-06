Il nubifragio a Roma trasforma le strade in fiumi: il video del rider che stura il tombino a mani nude

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Sono bastate un paio d’ore di pioggia per trasformare in fiumi le strade di Roma. In via Tiburtina l’acqua defluiva a fatica, al punto tale che un rider ha provato a sturare un tombino a mani nude. È successo a causa del nubifragio che domenica 11 giugno si è abbattuto sulla Capitale, mettendo in ginocchio la mobilità. Il rider ha tentato invano di liberare le corsie dall’acqua che rendevano complicato pedalare.

Il gesto del rider sotto la pioggia

Il video, condiviso sui social da ‘Welcome to Favelas‘, immortala un rider accovacciato sulla strada. Dalle immagini si capisce che il ciclofattorino si è fermato per provare a sturare a mano un tombino.

Verosimilmente, l’intento sarebbe stato quello di liberare dalla spazzatura il tombino nella speranza che questo aiutasse a far defluire l’acqua in strada.

Fonte foto: ANSA/TWITTER-ANDREA ALESSANDRINI GENTILI Una strada romana allagata durante il nubifragio di domenica a Roma

Il nobile gesto, chiaramente, non è bastato. Dopo il tentativo, infatti, il rider si è rimesso in sella alla sua bici ed è andato via percorrendo una via Tiburtina ancora allagata.

La viabilità in tilt in città

Il violento nubifragio ha colpito Roma intorno alle 19 di domenica 11 giugno. Sui social non si contano le segnalazioni di disagi e allagamenti in città.

“Con mezzo temporale Roma è subito Venezia”, ha scritto un utente su Twitter allegando foto di strade sommerse dall’acqua.

Le zone più colpite della Capitale sono state quelle di Centocelle e Tor Sapienza. Ma in tutti i quartieri di Roma l’acqua accumulata in strada ha raggiunto livelli considerevoli: tra i 20 e i 30 millimetri in media.

La viabilità è subito andata in tilt in tutta la città. Ma la pioggia non ha colpito solo gli automobilisti. Anche il trasporto pubblico, infatti, ha causato notevoli disagi ai cittadini.

Stazioni metro chiuse

La pioggia è durata circa due ore, ma alcune stazioni della linea A della metro sono state costrette a chiudere. Si tratta delle fermate di Manzoni, Ponte Lungo e Furio Camillo.

Lì, infatti, l’acqua avrebbe causato problemi alla rete elettrica. Si è così reso necessario intervenire con la chiusura delle fermate in via cautelare.

Tra le ripercussioni del nubifragio, inoltre, si segnala la caduta di un albero in largo Cocconi che ha portato la polizia locale a chiudere la viabilità in quella zona.

Anche a Sezze, in provincia di Latina, un nubifragio ha messo in ginocchio la città. Il sindaco, infatti, ha chiesto ai cittadini di non uscire da casa.