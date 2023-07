Il mistero dei 5 orologi Rolex di Totti spariti nel nulla: Ilary Blasi dice di averne solo 3, quanto valgono

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È ancora avvolto nel mistero il caso legato ai 5 Rolex di Francesco Totti che l’ormai ex moglie Ilary Blasi aveva portato con sé una volta avviato l’iter di separazione dal Pupone. Gli orologi, che secondo quanto deciso dal giudice Francesco Frettoni sarebbero dovuti rientrare in possesso dell’ex capitano giallorosso, non sono tornati in possesso dell’ex giocatore e a oggi la Blasi ne avrebbe soltanto tre, con due che sarebbero quindi scomparsi.

Il caso dei Rolex perduti

A far tornare alla ribalta il caso dei Rolex di Francesco Totti “sequestrati” da Ilary Blasi è stato proprio la sentenza del giudice Frettoni che ha deciso per la proprietà degli orologi dell’ex capitano giallorosso. Blasi, una volta appresa la decisione, aveva fatto ricorso ribadendo che una parte dei preziosi fossero regali fatti a lei dal marito, ma doveva comunque riconsegnarli.

Ma dei cinque orologi nessuna traccia nella cassetta di sicurezza cointestata dai due ex coniugi. E il 12 luglio gli avvocati di Ilary Blasi hanno presentato una memoria all’udienza di costituzione della parti sottolineando di non avere idea di dove siano tutti i Rolex e che al momento la showgirl ne avrebbe in custodia solo due o tre.

Quanto valgono i Rolex

Gli orologi che mancano all’appello, va sottolineato, non sono certo accessibili per le tasche di tutti. Quali siano i modelli, nello specifico, si sa poco, ma quasi certa è la presenza di un Daytona Rainbow.

Solo quello, giusto per fare un esempio, ha un valore vicino al milione di euro. Gli altri orologi, che essendo Rolex hanno un costo molto elevato, potrebbero far lievitare ancor di più la cifra.

Il precedente sgarbo

Ma quella dei Rolex non è altro che una risposta che Ilary Blasi diede allo sgarbo fatto dall’ex marito, che in precedenza le aveva fatto sparire delle borse dalla megavilla all’Eur.

Quelle, però, dopo qualche settimana sono tornate al loro posto, nascoste nei ripostigli dell’abitazione. Un dispetto che Totti fece alla Blasi che però oggi, secondo quanto risulta, sta facendo penare ancor di più l’ex marito con la storia degli orologi che sono scomparsi nel nulla.