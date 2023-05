Il Ministro per il Made in Italy Adolfo Urso denuncia Report: gravi accuse dopo il servizio, cosa ha detto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ad Adolfo Urso, Ministro per le Imprese il Made in Italy, non sono piaciute per niente le insinuazioni fatte nei suoi confronti da Report di Sigfrido Ranucci: dopo il servizio che lo riguarda, ha deciso di passare alle vie legali e denunciare il programma.

Cosa ha detto Report sul Ministro Urso

Nell’ultima puntata del programma, spesso al centro dell’attenzione per i suoi servizi scomodi e le sue rivelazioni di peso (come quella recente di Baiardo sui rapporti tra Berlusconi e il boss Graviano), uno dei servizi ha provato a far luce su un aspetto “oscuro” legato al Mimit.

Il punto sollevato dal programma è che a quanto pare per potersi avvicinare al Ministro Urso, bisognerebbe passare attraverso alcuni “facilitatori”. Tra questi spiccherebbe Carmen Zizza, ex vertice delle autostrade milanese al centro di uno scandalo per spese pazze e ora presunta lobbista di diverse partecipate tra cui la STMicroelectronics di cui fa parte anche il Mef.

Proprio lei avrebbe ricevuto anche 6.000 euro per poter fare da tramite e parlare con il titolare del Mimit. Un’accusa duramente contestata dallo stesso ex presidente del Copasir.

La risposta in una nota del Ministero

Stando a quanto riportato da Adnkronos, dagli uffici di via Veneto a Roma è arrivata una durissima reazione sotto forma di azioni legali: a fronte di “palesi falsità contenute nella trasmissione“, il ministro Urso ha incaricato i suoi legali di denunciare Report, Ranucci e gli autori del servizio.

“In merito alla notizia del tutto falsa, con cui è stato realizzato un intero servizio giornalistico con chiaro intento diffamatorio, secondo cui vi sia la necessità di facilitatori per incontrare il ministro Urso” si legge nella nota, il Mimit ha specificato che in questi 7 mesi lo stesso Ministro ha partecipato a circa 400 incontri, 221 eventi e numerosi messaggi e chiamate con associazioni, enti e imprenditori locali.

“Hanno avuto quindi la possibilità di interloquire direttamente con il Ministro, senza bisogno di alcun facilitatore” è la difesa del Ministero per il Made in Italy, che include nel pacchetto anche la STM finita al centro del servizio.

La specifica sulla vicenda di Verona

Nella stessa nota, il Ministero si sofferma anche sulle dichiarazioni dell’assessore al bilancio del Comune di Verona, Michele Bertucco. Questi ha dichiarato che Urso avrebbe tenuto all’oscuro il Comune sul progetto logistico infrastrutturale per la ricostruzione dell’Ucraina del consorzio Zai, di cui il Comune stesso ha una quota rilevante.

Viene sottolineato da parte del Mimit che alla prima presentazione pubblica del 21 gennaio 2023 è intervenuto non solo il ministro ma Damiano Tommasi, presidente della Provincia di Verona, che ha speso parole al miele sull’iniziativa. Come a sottolineare che il tutto è avvenuto alla luce del sole, nella stessa provincia di Verona e non all’oscuro come suggerito.