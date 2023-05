Baiardo e le foto di Berlusconi col boss Graviano: confessione a Report, scattate prima delle stragi del 1992

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

I presunti rapporti di Silvio Berlusconi con il boss Giuseppe Graviano tornano al centro dell’attenzione. Ripreso dalle telecamere nascoste di Report, Salvatore Baiardo ha nominato ancora una volta le fotografie che mostrerebbero i due personaggi insieme nel 1992, prima delle stragi.

La vicenda

Salvatore Baiardo, fiancheggiatore del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, è tornato a parlare di Berlusconi, stavolta ripreso dalle telecamere nascoste di Report.

Baiardo nell’ultimo anno era stato sentito più volte dai pm nell’ambito delle indagini sui mandanti occulti delle stragi del ’93.

Fonte foto: ANSA Un momento del processo a Filippo Marcello Tutino, l’uomo dei fratelli Graviano, ritenuto il basista della strage di via Palestro a Milano del 1993

Le domande a lui rivolte, stavolta, riguardavano le foto, di cui aveva parlato anche a Massimo Giletti, che ritrarrebbero Silvio Berlusconi con il boss Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino.

Di quelle immagini Baiardo aveva parlato anche in alcune conversazioni intercettate, ma ai magistrati aveva sempre negato la loro esistenza.

Le tre immagini

Eppure adesso, torna a confermare l’esistenza di quelle foto: 3 in tutto e scattate nella primavera del 1992 in un bar sul lago d’Orta, prima, quindi, della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio dello stesso anno e di quella di via d’Amelio del 19 luglio.

“Le ho fatte io”, ha detto con un mezzo sorriso, ripreso dalle telecamere nascoste di Report. Aggiungendo poi che “Se non va tutto come deve andare nel mio libro usciranno le foto“.

Nel suo racconto aggiunge poi che di quelle foto sarebbe a conoscenza anche Paolo Berlusconi.

Queste parole, sono arrivate poi ai magistrati fiorentini, confermando quanto già detto nelle conversazioni intercettate e nella testimonianza di Giletti.

Le dichiarazioni di Giletti

Il programma condotto da Giletti su La7, Non è l’Arena, sembra essere stato chiuso dall’editore, Urbano Cairo, proprio prima della messa in onda di un servizio sui rapporti tra Berlusconi e Graviano.

Lo scorso luglio Giletti aveva intervistato per la prima volta Baiardo per una puntata speciale sulla mafia. In quell’occasione, secondo quanto testimoniato da Giletti, Baiardo gli avrebbe mostrato una delle fotografie.

“Me l’ha fatta vedere, senza consegnarmela, tenendola lontana da me” ha detto ai magistrati.

“Eravamo in un bar a Castano, vicino a Milano. Mi è parsa una foto del tipo di quelle da macchinetta usa e getta, ho visto tre persone sedute a un tavolino. Berlusconi l’ho riconosciuto, era giovane, credo fosse una foto degli anni ’90, sono certo fosse lui anche perché in quel periodo lo seguivo giornalisticamente” ha aggiunto.

Giletti ha aggiunto che Baiardo gli avrebbe mostrato la foto “perché ho sempre messo in dubbio le sue dichiarazioni“.

Baiardo gli avrebbe poi parlato anche di Marcello Dell’Utri, che si sarebbe lamentato telefonicamente delle trasmissioni televisive di Giletti sulla mafia.