Il marito di Kamala Harris avrebbe preso a schiaffi la sua ex fidanzata: la rivelazione su Doug Emhoff

Guai per Doug Emhoff, il marito di Kamala Harris, accusato di aver “schiaffeggiato con forza” una sua ex fidanzata. L’episodio risalirebbe al 2012 e avrebbe avuto luogo a Cannes, durante il celebre Festival del cinema. Emhoff, primo “Second Gentleman” della storia statunitense (in quanto partner uomo dell’attuale vicepresidente), è sposato con Harris dal 2014.

Le accuse contro Doug Emhoff, il marito di Kamala Harris

All’epoca dei fatti, secondo quanto riferito dal Daily Mail, la donna avrebbe flirtato con un altro uomo in occasione di un gala.

Da ciò sarebbe scaturita una discussione animata e poi il gesto violento, compiuto mentre la coppia attendeva in un parcheggio della città francese nei giorni della manifestazione cinematografica con ricorrenza annuale.

Doug Emhoff nella East Room della Casa Bianca a Washington

Nel suo scoop, il quotidiano britannico ha citato alcuni amici della presunta vittima, una famosa avvocatessa non identificata per nome.

Chi è Doug Emhoff

Doug Emhoff è l’attuale marito di Kamala Harris. In quanto partner della prima donna eletta come vicepresidente degli Stati Uniti, è il primo uomo a ricoprire il ruolo di Second Gentleman negli Usa.

È nato a New York nel 1964, da una famiglia di fede ebraica. Dopo una laurea in giurisprudenza all’Università statale della California e alla University of Southern California, ha svolto per diversi anni la professione di avvocato, con specializzazione in diritto dello spettacolo e della proprietà intellettuale.

In occasione dell’inizio del mandato di vicepresidente della moglie, ha sospeso la sua carriera per assistere la compagna.

Prima del matrimonio con Harris (celebrato nel 2014), Emhoff è stato sposato per 16 anni con la produttrice di Hollywood Kerstin Mackin, dalla quale ha avuto due figli.

Le dichiarazioni sul tradimento passato

Nei mesi scorsi, Emhoff aveva fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni in merito al tradimento della sua prima moglie con un’insegnante della scuola privata frequentata dai figli a Los Angeles, tale Najen Naylor.

La rivelazione era arrivata dopo diverse indiscrezioni pubblicate, ancora una volta, dal Daily Mail, secondo cui l’attuale marito della candidata democratica alla Casa Bianca avrebbe messo incinta la donna, che successivamente avrebbe perso il bambino.

“Durante il mio primo matrimonio, io e Kerstin abbiamo attraversato momenti difficili a causa delle mie azioni. Mi sono assunto la responsabilità e, negli anni successivi, abbiamo affrontato le cose come una famiglia e ne siamo usciti più forti”, aveva ammesso Emhoff dopo le voci circolate. I due hanno divorziato nel 2009.