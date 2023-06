Il maltempo si abbatte nuovamente su Roma con bombe d'acqua e grandine: strade allagate, le zone più colpite

Sono ore difficili per i cittadini della Capitale. Continua a imperversare il maltempo su Roma. Dopo il nubifragio di lunedì, anche martedì si è scatenata una bomba d’acqua sulla città. Rispettate, purtroppo, le previsioni meteo.

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio nelle scorse ore aveva infatti emesso un’allerta gialla di 24-36 ore, preannunciato forti temporali e grandinate.

Le zone allagate della città

La pioggia scrosciante, nel pomeriggio del 13 giugno, ha fatto sì che diverse strade si allagassero, come accaduto 24 ore prima. La metro A è stata chiusa per circa un’ora. Monte Mario, Eur e Tiburtino i quartieri più colpiti. Allagata anche la zona Ponte Milvio.

Problemi sulla linea C della metro

Lungo la linea C l’acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. “Non ci sono state conseguenze per le persone”, fanno sapere dall’Atac. “L’area – aggiungono dall’azienda – è stata subito messa in sicurezza”. Pochi giorni fa, un episodio simile è stato registrato alla fermata Pigneto.

In alcune zone, oltre alla pioggia, è arrivata la grandine, accompagnata da forte vento, lampi e tuoni. A Ostia è stata segnalata una tromba marina.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi pericolanti.

Previsti altri nubifragi nelle prossime ore

Anche le prossime ore si preannunciano dure per la Capitale. Infatti si prevede un’ondata di maltempo anche per la giornata di mercoledì, con la città che probabilmente sarà nuovamente colpita interessata da poderosi rovesci e venti abbondanti. Le temperature saranno comprese tra ventuno e venticinque gradi.

La protezione civile parla di fenomeni “accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.