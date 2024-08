Il like dell'europarlamentare di FdI Magoni al "vaffa" a Salvini è un caso. E lui incontra Meloni in masseria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha suscitato polemiche il “like” dell’europarlamentare di FdI Lara Magoni a un “vaffa” rivolto a Matteo Salvini. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il leader della Lega e Giorgia Meloni nella masseria di Ceglie Messepica dove la presidente del Consiglio sta trascorrendo le vacanze. Durante il vertice saranno toccati diversi temi.

Il caso Lara Magoni-Matteo Salvini

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia ed ex campionessa di sci, Lara Magoni, è finita nell’occhio del ciclone per un like di troppo. Matteo Salvini ha pubblicato su Instagram una foto con la sua fidanzata Francesca Verdini in Puglia e la didascalia: “Dedicato a voi, Amici. Splendida Ugento, splendido Salento”.

Tra i vari commenti ne è spuntato uno in maiuscolo: “MA VAFF… TE E LUI”. Secondo una foto riportata da La Stampa tra i like al vaffa è apparso temporaneamente anche quello dell’ex assessora lombarda Lara Magoni.

Fonte foto: ANSA

Il chiarimento di Lara Magoni sul “vaffa” a Matteo Salvini

Dure le reazioni in casa Lega: “Lascia davvero senza parole il like di Magoni, europarlamentare di FdI, a un post contenente insulti rivolti al segretario della Lega Matteo Salvini e alla sua compagna Francesca Verdini: siamo fiduciosi che fornirà spiegazioni rapide, accompagnate da delle doverose scuse”, ha scritto il deputato della Lega Luca Toccalini.

Dello stesso tenore le parole della senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo Lega in Senato: “Sorprende il like dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Lara Magoni, a un messaggio di insulti rivolto al vicepremier Matteo Salvini e alla sua compagna. L’auspicio, e sono certa che sarà così, è un rapido chiarimento accompagnato da delle scuse”.

Il senatore della Lega Stefano Borghesi ha commentato: “Sul caso di Lara Magoni e il like al commento offensivo rivolto a Salvini e Verdini si farà sicuramente presto chiarezza. L’auspicio è che ci sia stato un errore”.

Il chiarimento di Lara Magoni non è tardato ad arrivare: “Vorrei precisare di non aver posto alcun like a un post su Facebook che insultava Matteo Salvini e la sua fidanzata. È evidente che si è trattato di un errore da parte di chi gestisce i miei social, errore del quale mi dispiace, e che ho provveduto prontamente a far rimuovere. Ribadisco la mia stima personale e politica per Matteo Salvini, nostro prezioso alleato”.

L’incontro tra Salvini e Meloni in masseria in Puglia

Proprio sull’asse FdI-Lega c’è una novità delle ultime ore: è in programma un incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni nella masseria pugliese dove la presidente del Consiglio sta trascorrendo le vacanze estive. Già lo scorso anno i due si erano incontrati in vacanza.

Come riferito dal Corriere della Sera, il primo e più divisivo tema che Salvini e Meloni affronteranno è la nomina dei nuovi dirigenti Rai, ma è previsto che si parlerà anche di cittadinanza e ius scholae, oltre che della scelta del commissario europeo.