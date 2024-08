Il libro sugli Ufo dell'ex direttore del programma segreto Usa: "Tecnologia non umana e sfere fluttuanti"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gli Stati Uniti sarebbero in possesso di tecnologia non umana. Dopo le dichiarazioni sotto giuramento rilasciate circa un anno fa da David Grusch al Congresso, ora a parlare merito ai Uap (fenomeni aerei non identificati) è Luis Elizondo, ex direttore di un programma segreto del Pentagono sugli Ufo che ha scritto il libro “Imminent“.

Il libro dell’ex direttore di un programma Ufo del Pentagono

Nel libro ci sono dichiarazioni che vanno nella stessa direzione delle tesi espresse da Grusch, ossia che gli Usa sarebbero in possesso di “tecnologia non umana” e che terrebbero segrete le ricerche scientifiche e militari su quanto recuperato. Tali segreti sarebbero custoditi in un programma speciale del governo.

La pubblicazione del libro giunge dopo un anno di scrutinio per l’approvazione da parte del Pentagono.

In “Imminent” c’è la descrizione dei dischi volanti

In “Imminent” vengono descritti avvistamenti di dischi volanti che non rispettano le leggi della fisica conosciuta e sono raccontate situazioni relative a inspiegabili danni a equipaggiamenti militari, presumibilmente provocati da armi di origine sconosciuta.

Elizondo scrive anche del recupero di Ufo caduti, alcuni dei quali risalenti al celebre incidente di Roswell nel 1947.

Uap e sicurezza, le riflessioni di Luis Elizondo

L’autore discute anche del tema inerente alla sicurezza, ipotizzando che il fenomeno dei Uap possa essere una minaccia per l’umanità, in quanto l’attività di tali oggetti non identificati intorno a basi e installazioni militari potrebbe essere un rischio.

Elizondo, oltre a riferire di vicende avvenute nel corso della sua carriera professionale, ha anche narrato di episodi inquietanti che gli sarebbero capitati personalmente.

Ha sostenuto ad esempio che nella sua casa ha visto fluttuare sfere di colore verde, evento testimoniato dalla sua stessa famiglia.

Laddove esista davvero una tecnologia non umana e laddove siano realmente stati condotti esperimenti segreti, resta da capire perché una simile verità sia stata celata per decenni al mondo e quali rischi si starebbero correndo.