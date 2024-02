Il generale Roberto Vannacci risponde a Paola Egonu dopo la querela: "Orgoglioso che sia cittadina italiana"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Roberto Vannacci risponde. Dopo la querela di Paola Egonu per istigazione all’odio razziale, il generale sospeso dalle sue mansioni di recente con un provvedimento del ministero della Difesa risponde alle accuse.

La risposta di Roberto Vannacci

Il generale Roberto Vannacci ha risposto alla querela sporta dalla pallavolista Paola Egonu contro di lui per il contenuto del suo libro “Il Mondo al Contrario”. L’accusa è quella di istigazione all’odio razziale.

“Istigazione all’odio razziale? Resto allibito. Incitare all’odio vuol dire spingere deliberatamente una persona a commettere atti criminosi derivanti dall’odio razziale. Io non ho mai scritto una cosa del genere, e non l’ho mai nemmeno pensata” ha detto Vannacci.

“Razzista è chi crede che una razza o un’etnia siano superiori da un punto di vista biologico alle altre. E nel mio libro non c’è nulla di tutto ciò, non ho mai sostenuto una cosa del genere” dice il generale in un’intervista al quotidiano ‘La Verità’.

Cosa pensa Vannacci di Paola Egonu

Il generale ha poi commentato direttamente la persona che l’ha querelato, la pallavolista italiana Paola Egonu. In passato Egonu ha già denunciato insulti razzisti nei suoi confronti nell’ambito delle partite della Nazionale.

“Non ci siamo mai sentiti, ma non nego che a me piacerebbe molto avere la possibilità di scambiare opinioni. L’ho detto mille volte durante le presentazioni del libro e in tantissime interviste” ha detto il generale.

“Ho semplicemente detto che Paola Egonu ha delle caratteristiche somatiche specifiche che non la inquadrano nell’italianità. Lei è cittadina italiana, io sono orgoglioso che lei sia cittadina italiana e io tifo per lei quando vince a pallavolo” ha concluso Vannacci.

Tutte le accuse e i procedimenti contro Vannacci

Il generale Roberto Vannacci è coinvolto in diverso procedimenti disciplinari e indagini giudiziarie. L’ultima è proprio la querela di Paola Egonu per incitazione all’odio razziale legata ai contenuti del libro “Il Mondo al Contrario”.

Nei giorni scorsi, proprio per quanto scritto nel libro, Vannacci è stato sospeso dal suo ruolo di generale dell’esercito dal ministero della Difesa per 11 mesi a seguito di un’indagine che avrebbe stabilito la violazione di alcuni codici di condotta.

Infine, la Procura militare sta indagando su alcune accuse di cui il generale dovrà rispondere: si tratta di peculato e truffa, sulla base di alcune spese fatte quando lavorava all’ambasciata italiana in Russia.