Il finto chirurgo estetico dei vip con la terza media è stato arrestato: rischia fino a 3 anni e 4 mesi

Il finto chirurgo estetico dei vip è stato arrestato. Da anni Matteo Politi praticava la professione medica senza averne le competenze, con appena la terza media. Sembra che nel corso della sua carriera di 15 anni Politi sia riuscito a convincere molti clienti e a guadagnare decine di migliaia di euro. Sulla sua testa spiccava un mandato di esecuzione di pena, per questo aveva tentato la fuga. Politi è stato arrestato questa mattina a Venezia.

L’arresto di Politi

Matteo Politi, anzi il dottor Luigi Vincenzo Politi (aveva cambiato nome), era ricercato a livello internazionale. Da tempo i Carabinieri di Venezia erano sulle sue tracce e stavano raccogliendo le prove per smascherarlo.

Secondo l’avvocato Giovanni Catanzaro sul suo cliente non pende nessun mandato di cattura. “Non aveva nulla da nascondere”, dice. Eppure il processo in Romania lo aveva condannato a scontare 3 anni e 4 mesi di carcere. Finito il periodo cautelare in Romania, Politi era stato rilasciato nel 2022 ed era tornato in Italia.

Fonte foto: ANSA Matteo Politi, 38 anni, circondato da giornalisti televisivi mentre viene scortato da un poliziotto rumeno verso la stazione di polizia

Il mandato d’arresto europeo

Catanzaro riporta le parole del suo cliente in seguito al processo in Romania. “Sapeva – dice l’avvocato – della condanna definitiva, ma non era stato richiesto o cercato”. Secondo il suo legato il finto chirurgo, nome d’arte Matthew Mode, si era iscritto alle superiori e non aveva mai rilasciato un nome falso.

Eppure sappiamo che dal 2018 al 2022 è stato in carcere in Romania, fino al ritorno in Italia (dove aveva fatto perdere le sue tracce). L’uomo aveva pubblicato delle foto di Hong Kong, di un vecchio viaggio, facendo credere a tutti di trovarsi all’estero.

15 anni di finta attività

Dipendenti e clienti hanno denunciato Politi in diverse occasioni. I suoi colleghi avevano notato che non era capace di lavarsi le mani, mentre le testimonianze dei clienti sono state raccolte dal giornale rumeno Libertatea, che ha fatto scoppiare il caso.

Matteo Politi era già un noto truffatore in Italia, dove era stato smascherato dall’Ordine dei medici di Venezia e poi da una vigilessa di Verona, prima di fuggire in Romania. Proprio lì si era presentato come chirurgo dei vip con studi in America e aveva continuato con le truffe.