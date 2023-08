Il finto chirurgo estetico con la terza media è fuggito: chi è Matteo Politi e dove potrebbe essere

Matteo Politi, alias dottor Luigi Vincenzo Politi, alias dr Matthew Mode. Il falso chirurgo con la terza media, già condannato, ha fatto perdere le sue tracce. Sulla sua testa spicca un mandato di esecuzione della pena.

La storia del falso chirurgo Matteo Politi

Si presentava come un esperto chirurgo estetico specialista in “cosmetic and aesthetic medicine”.

In realtà, pur avendo terminato solo le medie inferiori, da 15 anni si spacciava per medico di altissimo livello, in Italia e in Romania. Fonte foto: Ansa/123RF La foto segnaletica di Matteo Politi diffusa ai tempi della prima denuncia nel 2010.

I primi guai con la giustizia sono arrivati nel 2010: una vigilessa rimasta insoddisfatta del trattamento estetico l’aveva denunciato.

Da lì si è scoperchiato il calderone: l’uomo è stato denunciato e processato a Verona.

Per lui un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, con pena sospesa.

La vicenda è stata raccontata dal Corriere della Sera. Politi, è emerso, avrebbe anche lavorato in pronto soccorso e in due ospedali di Verona, a Borgo Trento e al Policlinico.

Il falso medico in Romania col nome di Matthew Mode

Anni dopo ci ha riprovato in Romania spacciandosi per un chirurgo britannico.

Diverse cliniche l’avrebbero fatto operare vista la fama internazionale con cui si presentava, suffragata da una serie di prestigiosi attestati (rigorosamente falsi).

L’uomo aveva raccontato di aver studiato negli Stati Uniti e di avere già lavorato con profitto in Regno Unito, Spagna e Italia.

E anche lì, in Romania, è stato scoperto: nel 2019 è stato arrestato e processato per truffa riportando una condanna a tre anni e 10 mesi di reclusione, come riporta La Stampa.

A smascherarlo alcune infermiere: Politi/Mode avrebbe impiegato quattro ore per effettuare un semplice intervento di sostituzione di una protesi mammaria. In genere di ore ne basta una.

Matteo Politi forse a Hong Kong

La sentenza è diventata definitiva a marzo di quest’anno, ma intanto Matteo Politi è introvabile.

Forse si trova a Hong Kong, dove starebbe cercando di rifarsi una vita. Le ultime immagini postate sui social lo vedevano in relax sul lungomare di Hung Hom.

Oppure in palestra a pomparsi il fisico. Intanto sui suoi social si presenta ancora come specialista estetico.