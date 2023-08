Il durissimo video virale della professoressa di Palermo Giovanna Corrao: "Siamo un branco di falliti"

La società palermitana, e non solo, è ancora sconcertata e disgustata per il gravissimo episodio di violenza sessuale che ha visto una 19enne vittima di un branco di 7 giovanissimi. Una professoressa del capoluogo siciliano ha postato una durissima invettiva che in poche ore ha registrato quasi un milione di views.

Il video della prof dopo lo stupro di gruppo

Si chiama Giovanna Corrao, vive a Palermo e fa l’insegnante di Lettere e Filosofia.

La professoressa Corrao è molto attiva nel panorama culturale locale poiché è anche una scrittrice, una speaker radiofonica e un’attrice di teatro.

Nel suo video la prof non usa mezzi termini e tira in ballo le responsabilità dei giovani, ma anche quelle dei genitori.

“Mi corre l’obbligo di dirvi la verità in faccia, perché se non ve la dico io voi la verità non ve la dite…”, punge la prof.

La prof Giovanna Corrao parla ai genitori palermitani

“Siete talmente assuefatti all’ipocrisia… Sì, parlo con te!… La verità non la vuoi sentire neanche quando la tua coscienza ti parla la mattina allo specchio”.

E qual è la verità? La prof non usa giri di parole: “Siamo un branco di falliti!”

“I nostri figli stuprano le ragazzine! Quindi qualcosa è andato male nel nostro progetto genitoriale negli ultimi 40 anni!”

“Riguarda anche tuo figlio! Perché tuo figlio non lo conosci… ”

“Siamo in emergenza sociale soprattutto per quanto riguarda l’emergenza educativa”, dice la prof Corrao.

“Tu non funzioni come padre, come madre, come struttura sociale, come professore, come maestro e come nonno!”

“Tenete sporca la città come tenete sporca la vostra casa interiore perché siete vili e ipocriti, vi faciti sempre e solo selfie… un capiti nenti! Vi fate i fatti vostri e lasciati i figli davanti ai cellulari! […] Dovete controllare i vostri figli!”

“E anche quando siete convinti di conoscere i vostri figli – dice la prof – mettete in tasca l’eventualità che in realtà non li conoscete!

Il motivo: “I vostri figli quando sono fuori tendono a non comportarsi bene!”

E il perché è presto detto, secondo la prof: “Perché comportarsi bene […] equivale a essere considerati dei cogl…!”

Giovanna Corrao: “Genitori si diventa”

Non si diventa genitori mettendo al mondo un figlio, spiega la professoressa Corrao. “Genitori lo dovete diventare!”

Il video nel giro di 24 ore ha collezionato 13.000 like, 6.200 commenti e quasi 1 milione di visualizzazioni.

Intanto il governatore dell’Isola Renato Schifani ha annunciato che la Regione si costituirà parte civile.