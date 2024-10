Il dolore del fidanzato di Matilde Lorenzi Federico Tomasoni, il racconto delle ultime ore della 19enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La tragica morte di Matilde Lorenzi, avvenuta a seguito di un incidente durante un allenamento di sci in Alto Adige, ha lasciato un vuoto nel cuore di chi la conosceva. Federico Tomasoni, il fidanzato di 27 anni e campione di ski cross, ha voluto ricordarla con un messaggio e una testimonianza delle ultime ore trascorse insieme.

Il racconto dell’incidente: le ultime ore

L’incidente fatale è avvenuto sulla pista Grawand G1, mentre Matilde Lorenzi stava percorrendo il tracciato in preparazione per le competizioni. Secondo quanto riferito, durante l’allenamento, i suoi sci si sono divaricati, portando a una rovinosa caduta in cui la ragazza ha urtato il volto contro il ghiaccio.

La violenza dell’impatto ha provocato gravi lesioni. Federico Tomasoni, fidanzato della giovane, racconta l’incredulità che ha provato: “È inspiegabile, una cosa del genere non era mai successa a nessuno. Non riesco a crederci”.

L’episodio ha avuto un epilogo tragico, e Matilde è deceduta dopo aver lottato in ospedale. Secondo il racconto dei parenti e del fidanzato, la condizione era apparsa fin da subito molto grave. Federico, nell’intervista a cuore aperto, ha raccontato di aver passato fino all’ultimo momento con Matilde, tenendole la mano.

Tanti progetti e il viaggio a Ibiza

Federico e Matilde si erano conosciuti in montagna, durante un corso di sci, dove la loro passione per questo sport ha fatto scattare una connessione immediata.

La loro relazione si è intensificata nel tempo, con la promessa di un futuro insieme. Federico ricorda questi attimi di confidenza: “Abbiamo parlato di troppe cose, argomenti che si affrontano solo quando il legame è molto forte”. I due avevano condiviso momenti preziosi, come la preparazione atletica insieme e una recente vacanza a Ibiza. “Mi ha lasciato le chiavi di casa sua in macchina, guardavamo i divani per andare a vivere insieme”, racconta ancora Federico.

“Volevamo costruire una vita insieme, e ogni giorno che passavamo era un passo verso quel sogno”, aggiunge, riflettendo sulla vita insieme, continuando a parlare di Matilde al presente.

Il ricordo di Matilde

Matilde non era solo una talentuosa sciatrice, era anche una persona molto matura e dolce. Federico la descrive come “una ragazza, anzi una donna, di una maturità incredibile”. Era in grado di trasmettere energia e positività a chiunque le stesse attorno, prosegue. “Dava tutto nello sport e nei rapporti, e aveva un legame speciale con la sua famiglia”, dice Federico.

Il fidanzato sottolinea come Matilde aveva condiviso con lui grandi sogni nel cassetto: “Parlavamo spesso di Olimpiadi e Mondiali, delle nostre ambizioni e di tutto ciò che volevamo realizzare insieme”. Si tratta di una perdita enorme per i famigliari e gli amici, ma anche per lo sport, come ricorda il ministro Crosetto.

Ora, con la sua assenza, Federico si trova ad affrontare un futuro doloroso. “I prossimi giorni, i prossimi mesi, saranno durissimi. La rivedrò in casa, sulle piste, ovunque”, conclude Federico, esprimendo la difficoltà di tornare sulla neve.