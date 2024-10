Matilde Lorenzi morta dopo l'incidente in val Senales, cordoglio di Crosetto per la promessa dello sci azzurro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morta Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro. Nella giornata di lunedì 28 ottobre la 20enne era caduta mentre si stava allenando sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Le sue condizioni erano sembrate gravi fin dal primo momento: l’atleta era stata intubata e trasportata presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano in elisoccorso, in seguito a una brutta caduta.

La notizia è stata diffusa dal Ministero della Difesa nella mattinata di martedì 29 ottobre, in seguito all’incidente che l’aveva vista coinvolta il giorno precedente. Lorenzi, infatti, era un’atleta dell’esercito.

“La Difesa e il ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio – ha fatto sapere il dicastero attraverso un post su X – e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’@Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento “.

L’incidente in val Senales

L’incidente che ha portato al tragico epilogo è avvenuto in Alto Adige, presso una delle piste di Val Senales, la Gravand G1.

La ragazza stava percorrendo la pista durante un allenamento, quando i suoi sci si sarebbero divaricati.

L’episodio avrebbe portato a una perdita di contatto con il suolo, provocando una rovinosa caduta.

Lorenzi avrebbe quindi urtato il volto contro il ghiaccio e il terreno, con uno degli sci che si sarebbe sganciato durante l’impatto.

La sciatrice sarebbe stata infine sbalzata fuori dalla pista.

I soccorsi

Sul posto erano giunti immediatamente i soccorsi e l’atleta era stata intubata e subito trasportata in elisoccorso presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Le sue condizioni erano fin da subito parse gravi.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i Carabinieri del Centro di addestramento di Selva Val Gardena, che si stanno occupando delle indagini.

Sarà necessaria la raccolta di ulteriori informazioni per scoprire per quale possa essere stata l’esatta dinamica dell’episodio.

Notizia in aggiornamento…