Il discorso del presidente degli Usa Joe Biden dopo l’attentato a Donald Trump: “Non possiamo essere così”

Appresa la notizia del tentato omicidio a Donald Trump, colpito da spari durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, Joe Biden si è immediatamente avviato verso la Casa Bianca. Dopo aver contattato lo staff del tycoon per assicurarsi delle sue condizioni di salute, il presidente Usa ha tenuto un discorso, condannando il clima di violenza creatosi in vista delle elezioni di novembre.

La telefonata a Trump e il messaggio sui social

Il presidente Joe Biden è stato tra i primi a mettersi in contatto con Donald Trump in seguito all’attentato in Pennsylvania.

“Sono felice di sapere che sta bene” ha scritto in un post su X dove aver parlato al telefono con il tycoon, contro cui concorre alle presidenziali di novembre.

“Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio. Jill e io siamo grati ai servizi segreti per averlo messo in salvo” sono state le parole di Biden. Che sui social hanno preceduto quelle di Barack Obama e Nancy Pelosi.

Il presidente si è infine scagliato contro il clima d’odio che circonda la campagna elettorale: “È orribile. Non c’è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come una nazione per condannarla”.

Il discorso del presidente Joe Biden

Poche ore dopo, il presidente Joe Biden ha tenuto un discorso ufficiale, in presenza della stampa, per commentare l’accaduto.

“Non c’è posto in America per questo tipo di violenza – ha esordito il leader dem –. È orribile, orribile”. In un appello ai cittadini, Biden ha spiegato che episodi del genere sono “il motivo per cui dobbiamo unire questo paese”.

“Non possiamo permettere che questo accada. – ha continuato – Non possiamo essere così. Non possiamo tollerare questo”.

La reazione all’attentato contro Donald Trump

Al momento dell’attentato (circa mezzanotte nell’ora italiana) Joe Biden si trovava nella sua residenza di Rehoboth Beach, in Delaware.

Giunta la notizia del tentato omicidio, il presidente si è immediatamente messo in partenza verso la Casa Bianca, dove dovrebbe arrivare poco dopo la mezzanotte ora locale.

Nel frattempo, dopo aver contattato Trump, Biden ha sentito anche il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, e Bob Dandoy, il sindaco di Butler, città dove è avvenuta la sparatoria.