Il compagno lotta contro il cancro e la squadra svedese del Kalmar si rasa i capelli a zero: il gesto è virale

Un loro compagno sta lottando contro il cancro, e così l’intera squadra decide di compiere un gesto simbolico di vicinanza: rasarsi i capelli a zero. Un momento di grande emozione per Markus Heman, 24 anni, calciatore svedese del Kalmar AIK FK, quando senza preavviso si è trovato davanti la scena ed è stato accolto da un abbraccio collettivo. La squadra ha raccolto fino a ora oltre 160mila corone per lui e la sua famiglia.

Ha il cancro, i compagni di squadra si rasano a zero

Il Kalmar AIK FK disputa una divisione minore in Svezia, ma in quanto a cuore meriterebbe i più prestigiosi palcoscenici. Tutta la squadra è con Markus Heman: a sua insaputa, i giocatori hanno registrato un video in cui si rasano tutti i capelli.

Poi l’accoglienza speciale nello spogliatoio per Markus, che sta affrontando una battaglia difficile contro il cancro. E il video ormai ha già fatto il giro del mondo.

Il cancro di Markus Heman

Un mese fa la diagnosi terribile per Markus, colpito da una forma aggressiva di tumore. “Ho cominciato a sentire dolore a giugno, sul lato destro dell’addome. All’inizio ho pensato che fosse qualcosa di passeggero”, ha raccontato ad Sport Bladet.

“Ma il dolore è persistito e sono finito al pronto soccorso. Il 1° luglio mi hanno detto che c’era il 90% di probabilità che fosse cancro, e l’11 luglio ho avuto la conferma”, ha spiegato.

Una notizia del genere per uno sportivo è un peso forse ancora maggiore. “È stato scioccante – ha confessato Heman -. A 24 anni, dopo una vita di sport e attenzioni alla salute, è difficile accettare una diagnosi di cancro. Non è qualcosa che ti aspetti”.

La lotta contro il tumore

L’atteggiamento del calciatore, a ogni modo, è positivo: “Ci sono molte visite e appuntamenti medici… cose di routine, ma anche visite necessarie – ha spiegato -. Le giornate vanno abbastanza bene, ma devo adattarmi a come mi sento ogni giorno. Prima della malattia, tutto era più routinario”.

I familiari di Markus sono distanti diverse centinaia di chilometri, ma il calciatore ha trovato nei compagni una seconda famiglia: “Tutta la squadra si è unita subito e mi ha dato tanto affetto. Questo aiuta a superare tutto e a mantenere una mentalità positiva”.

Oltre al video virale, i suoi compagni di squadra hanno fatto molto altro: la raccolta fondi organizzata per lui e la sua famiglia durante una gara ha fruttato infatti 160mila corone, pari a quasi 14mila euro. “La comunità è una fonte enorme di forza. È fondamentale in ogni momento della vita, sia nei periodi buoni che in quelli difficili”, ha dichiarato Markus.