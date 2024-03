Il codice di Fazzolari per le ospitate tv dei parlamentari di FdI: solo giovani, belle donne e gente magra

La stampa l’ha già ribattezzato “codice Fazzolari”: si tratta di un elenco di regole per le ospitate tv stilato da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e responsabile della comunicazione del governo per la campagna elettorale delle Europee.

Il codice Fazzolari per i duelli televisivi

Il presunto codice Fazzolari è stato raccontato dal Fatto Quotidiano e il diretto interessato sarebbe parecchio irritato per la fuga di notizie.

Il vademecum di Fazzolari imporrebbe una maggiore presenza di parlamentari giovani e di donne, preferibilmente di bell’aspetto. Il tutto a scapito dei big di partito.

Fonte foto: IPA

Nella foto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e la ministra del Turismo Danela Santachè.

Ma l’estetica e la freschezza non sono tutto: altra caratteristica imprescindibile è la preparazione sul tema affrontato nel corso del dibattito televisivo. Da ricordare senza omissioni anche i risultati raggiunti in questi mesi dal governo Meloni.

Obiettivo svecchiare Fratelli d’Italia

Lo scopo è quello di svecchiare e migliorare l’immagine di Fratelli d’Italia, partito che rispetto ad altri conta molti più parlamentari dai capelli bianchi.

Ma Fazzolari avrebbe anche raccomandato di non mandare in tv parlamentari con pance particolarmente pronunciate.

Il sottosegretario avrebbe inoltre chiesto ai suoi di non presentarsi agli obiettivi dei fotografi in pose imbarazzanti o inopportune.

Codice retroattivo

Ma il codice Fazzolari sarebbe anche retroattivo: secondo Il Fatto, il sottosegretario avrebbe chiesto ai suoi collaboratori di contattare le varie reti televisive per far sparire immagini di esponenti di Fratelli d’Italia in pose maldestre o giudicate non abbastanza eleganti.

Una delle immagini più citate dai giornali a questo proposito è quella del senatore Lucio Malan sui pattini durante la kermesse Atreju.

Lo scorso anno Fazzolari era finito al centro di alcune polemiche dopo un’indiscrezione secondo la quale avrebbe puntato a insegnare ai ragazzi di scuola a sparare. La notizia venne poi smentita dal diretto interessato. Il sottosegretario rispose alla diffusione dell’indiscrezione minacciando querele.