Il climatologo Antonello Pasini: "Io censurato in Rai per una frase sul cambiamento climatico, pazzesco"

Il climatologo Antonello Pasini, esperto del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ha denunciato via social una censura operata dalla Rai nel corso di un suo servizio andato in onda sul Tg1 in cui faceva riferimento al cambiamento climatico. La frase interessata è stata rimossa con un “taglietto strategico”. Il fisico lo ha riportato nella sua pagina social, dove ha allegato il servizio incriminato.

La frase di Antonello Pasini sul cambiamento climatico

Il 28 agosto, alle 13:30, il Tg1 ha mandato in onda un servizio del climatologo Antonello Pasini sul maltempo in Italia. Il fisico ed esperto del Cnr aveva detto: “La presenza persistente degli anticicloni africani ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia”.

Eppure Pasini in realtà aveva detto: “La presenza persistente degli anticicloni africani, impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, ha caricato la nostra atmosfera di una grande quantità di energia”.

Come si può notare, la frase sull'”impronta digitale del cambiamento climatico” è scomparsa. Il dettaglio non è passato inosservato al diretto interessato, che sui suoi canali social ha denunciato il fatto e ha accusato la Rai di censura.

Inizialmente l’azienda non ha fornito spiegazioni, ma tra i commenti al post denuncia di Pasini erano tanti gli appelli da parte degli utenti e dei sostenitori dell’esperto.

La spiegazione della Rai

Raggiunto telefonicamente da Open, Antonello Pasini ha riferito: “È successo altre volte in passato“. Allo stesso momento il climatologo ha dichiarato di essere stato contattato dall’azienda.

La redazione Rai avrebbe “addotto alcune motivazioni relative a quel taglio che non mi sono sembrate del tutto comprensibili”. Si attende un comunicato ufficiale da parte dell’emittente.

Il commento di Greenpeace e del Pd: “No alla censura”

Attraverso i canali social l’associazione ambientalista Greenpeace ha parlato di “censura climatica“, ma parole di condanna arrivano anche dal mondo della politica.

È il caso dell’eurodeputata Annalisa Corrado, in quota Partito Democratico, che su X ha scritto: “Sarebbe questo il servizio pubblico? Sottrarre alle persone la possibilità di comprendere i fenomeni complessi e sempre più pericolosi significa giocare con la sicurezza di tutte e tutti noi”.

Una presa di posizione arriva anche da Extinction Rebellion Italia, che sui social tuona: “Basta con la censura sulla crisi ecoclimatica” e aggiunge: “Come si può metter mano alle soluzioni della crisi ecoclimatica se non se ne può parlare?”.