Il cardinale Ruini è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: il malore in serata, le cause, come sta ora

Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Si è sentito male nel tardo pomeriggio di sabato 6 luglio e si trova ora in rianimazione all’ospedale romano. Qui era stato trasportato d’urgenza in serata. Ancora da accertare le cause del malore anche se le prime indiscrezioni parlano di un probabile infarto.

Chi è il cardinale Ruini, ricoverato in terapia intensiva

Ruini ha compiuto 93 anni lo scorso 19 febbraio, è nato a Sassuolo (Modena) e ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2007, durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. A riferire del suo stato di salute sono fonti del Vicariato ad Ansa.

Già nel 2015 fu ricoverato all’istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli (Isernia) per accertamenti. In un messaggio circolato in queste ore, il vescovo Guerino di Tora ha invitato a pregare per la sua salute.

Fonte foto: ANSA Il cardinale Camillo Ruini con il presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico della Lumsa, nel 2016

Camillo Ruini, una vita dedicata alla Chiesa

Figura di spicco della Chiesa italiana, ha esercitato una forte influenza non solo nel mondo ecclesiastico, ma anche nella sfera politica.

Fu nominato vescovo nel 1983 da Papa Giovanni Paolo II per le diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, è stato cardinale vicario del Pontefice per la diocesi di Roma e arciprete della basilica papale di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008. È stato presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) sempre dal 1991 fino al 2007 quando si è dimesso per raggiunti limiti di età e ha lasciato il ruolo a monsignor Angelo Bagnasco.

Nonostante il suo ritiro ufficiale, Ruini, un fermo sostenitore dei valori tradizionali della Chiesa, ha continuato a essere una voce rispettata e influente del nostro Paese.

Il cardinale Ruini e la politica

Il cardinale, ora ricoverato in terapia intensiva, è stato al centro della scena politica italiana negli ultimi decenni.

In una recente intervista al Corriere della Sera, aveva rivelato diversi retroscena sugli intrecci tra la Chiesa e i leader politici del nostro Paese.

Esemplare il caso del 1994 quando, con il governo di Silvio Berlusconi in pericolo, l’ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si rivolse proprio a lui per chiedergli aiuto nel farlo cadere.