La richiesta dell’ex presidente Scalfaro al cardinale Ruini: “Mi chiese aiuto per far cadere Berlusconi”

Un episodio inedito della storia politica italiana è emerso recentemente grazie a un’intervista rilasciata dal cardinale Camillo Ruini. L’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro avrebbe chiesto l’aiuto del cardinale per far cadere il governo di Silvio Berlusconi nel 1994.

La richiesta di Scalfaro per far cadere Berlusconi

Nel 1994, il governo di Silvio Berlusconi si trovava in una posizione precaria. Nonostante il suo recente successo elettorale, Berlusconi affrontava critiche e opposizioni crescenti, sia all’interno che all’esterno del parlamento. La sua coalizione di governo era fragile e le tensioni politiche aumentavano di giorno in giorno. In questo contesto, si inserisce un episodio poco noto ma significativo: l’ex presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si rivolse al cardinale Camillo Ruini per chiedergli aiuto nel far cadere il governo Berlusconi.

Secondo quanto riportato, Scalfaro invitò Ruini, il cardinale Angelo Sodano e monsignor Jean-Louis Tauran a un pranzo al Quirinale per discutere della situazione politica. Durante l’incontro, Scalfaro chiese esplicitamente ai suoi ospiti di sostenere un’operazione per destituire Berlusconi.

La risposta del cardinale Ruini

Il cardinale Camillo Ruini, all’epoca presidente della Conferenza Episcopale Italiana, era una figura influente sia nella Chiesa che nella politica italiana. Ruini scelse di mantenere una posizione neutrale rispetto alla richiesta di Scalfaro. Nonostante la stima e l’amicizia personale che lo legavano all’ex presidente.

Ruini ha spiegato che la decisione di non intervenire era basata su principi di neutralità politica della Chiesa. Sebbene riconoscesse i problemi associati al governo Berlusconi, riteneva che la Chiesa dovesse mantenere una posizione di equidistanza rispetto alle forze politiche.

Chi è Camillo Ruini

Camillo Ruini è stato un cardinale di grande rilievo nella Chiesa cattolica italiana, nato il 19 febbraio 1931 a Sassuolo, in provincia di Modena. Ha ricoperto il ruolo di presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) dal 7 marzo 1991 al 7 marzo 2007, un periodo durante il quale ha esercitato una forte influenza non solo all’interno della Chiesa, ma anche nella sfera politica italiana.

Ruini è stato un sostenitore fermo dei valori tradizionali della Chiesa, come il referendum sulla procreazione assistita e il Family Day, manifestazione contro il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La sua figura è stata spesso percepita come quella di un leader politico, capace di indirizzare e influenzare le scelte dei partiti e dei governi.

La sua formazione e la sua carriera all’interno della Chiesa lo hanno portato a confrontarsi con i grandi cambiamenti della politica italiana, dal crollo della Democrazia Cristiana all’ascesa e al declino di Silvio Berlusconi. Nonostante la sua ritirata ufficiale dalla guida della CEI nel 2007, Ruini ha continuato a essere una voce rispettata e influente nel dibattito pubblico e religioso italiano.

La conferma della congiura secondo Gasparri

La recente intervista al cardinale Camillo Ruini ha suscitato diverse reazioni, come quella di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. Questo ha sottolineato come le parole di Ruini confermino le accuse che Berlusconi ha mosso per anni riguardo a un complotto orchestrato contro di lui.

Gasparri ha dichiarato: “Ruini e gli altri vertici della Chiesa ovviamente non si resero disponibili a quella che appariva una vera congiura di Palazzo. Ma la congiura ci fu. Berlusconi l’ha denunciata per anni. Molti l’hanno negata, ma oggi la testimonianza, che non ha alcun interesse politico o di parte, del cardinale Ruini, conferma che quello che noi sappiamo bene, e che molti libri hanno già testimoniato, è vero”.