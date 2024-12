Il Brasiliano arrestato per aver picchiato la fidanzata con un bastone: era ubriaco e strafatto di cocaina

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come “il Brasiliano“, è stato arrestato con l’accusa di aggressione ai danni della fidanzata. La giovane, circa 20 anni più giovane di lui, è stata convinta dai genitori a denunciare l’uomo, che già in passato era stato più volte violento con lei. Nella denuncia emerge l’inquietante racconto della serata, trascorsa tra cocaina, birra e insulti, sfociati infine in violente percosse con un bastone. I sanitari che hanno visitato la giovane le hanno assegnato 30 giorni di prognosi, con necessità di ricovero e intervento al braccio destro per ridurre la frattura. La giudice per le indagini preliminari, Paola della Monica, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per “l’elevato rischio di recidiva”, in considerazione della “personalità del Minnocci”.

“Il Brasiliano” arrestato per aggressione

Massimiliano Minnocci, personaggio del web noto sui social come “il Brasiliano“, è stato arrestato in seguito alla denuncia della sua attuale fidanzata, che ha riportato una frattura scomposta del braccio destro. La violenza è avvenuta in uno stato di forte alterazione. Come ha raccontato la vittima, Minnocci aveva assunto cocaina e birra durante la serata. Un mix che lo ha reso particolarmente violento, portandolo ad aggredire la giovane.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Solo un mese prima, la ragazza si era presentata all’ospedale di Civita Castellana per farsi medicare, riferendo però che si trattava di una caduta accidentale.

Fonte foto: Facebook Massimiliano Minnocci In foto Massimiliano Minnocci, detto “il Brasiliano”

All’epoca, scelse di non denunciare né di raccontare dell’aggressione subita con l’uso di un bastone. Un mese dopo, all’ospedale San Pietro, i familiari sono riusciti a convincerla a sporgere denuncia dopo l’ennesima violenza. La giovane ora dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre la frattura al braccio destro.

La dinamica della violenza

La donna ha raccontato agli inquirenti la dinamica dell’aggressione. Secondo la versione dei fatti fornita dalla vittima, il 23 novembre si trovava a casa del fidanzato, Massimiliano Minnocci. I due avrebbero trascorso l’inizio della serata separati: lei a teatro e lui a una festa di compleanno.

L’aggressione si è verificata nella tarda serata, dopo che entrambi erano rientrati nell’abitazione. Il Brasiliano avrebbe iniziato a consumare un mix di cocaina e birra, che lo avrebbe reso ancora più violento, sia fisicamente che verbalmente.

Minnocci avrebbe quindi cominciato ad accusarla di rubargli denaro e a insultarla, fino ad aggredirla con un bastone. La vittima ha riportato la frattura al braccio destro proprio mentre cercava di proteggersi. Il giorno seguente, mentre si trovava già a casa dei genitori, Minnocci l’avrebbe chiamata in lacrime per scusarsi.

Tra gli effetti personali di Minnocci sono stati trovati tre telefoni cellulari, uno dei quali era stato utilizzato per registrare un rapporto sessuale con la fidanzata. Il video sarebbe stato successivamente inviato alla nonna della vittima, configurando così un ulteriore reato di cui potrebbe essere accusato.

Chi è “il Brasiliano”?”

Massimiliano Minnocci, noto come il Brasiliano, è un personaggio pubblico e influencer. La sua notorietà però non è sempre stata legata al mondo digitale.

Nato a Roma tra il 1978 e il 1979 (la data esatta di nascita non è nota), Minnocci è cresciuto in ambienti legati all’estrema destra, come lui stesso ha raccontato mostrando i tatuaggi di Mussolini e Hitler che porta sul corpo e sul viso. È diventato famoso soprattutto come uno dei capi ultras più turbolenti della tifoseria romanista.

Dopo un tentativo nel mondo della musica come rapper, ha avuto numerosi problemi con le forze dell’ordine. È stato arrestato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, reati per i quali ha poi accettato di svolgere lavori di pubblica utilità. È stato anche arrestato per spaccio di droga, ma successivamente, dopo un percorso di recupero, ha partecipato a una campagna di sensibilizzazione sui rischi legati alle droghe.

In seguito a questi eventi, Minnocci ha iniziato la sua carriera sui social, diventando influencer. Ha dichiarato di essersi allontanato dagli ambienti neofascisti, pur continuando a incontrare problemi con la legge: dalle segnalazioni per schiamazzi fino alla recente e grave accusa di lesioni personali gravi ai danni della fidanzata.