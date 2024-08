Il Brasile blocca X (Twitter) in tutto il Paese: Elon Musk si scaglia contro un giudice della Corte Suprema

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

X bloccato in tutto il Brasile. Il social network ex Twitter non è più disponibile dopo una decisione della Corte Suprema nata da una disputa con tra proprietario della piattaforma Elon Musk e un giudice.

La Corte Suprema del Brasile ordina il blocco di X

Il 30 agosto la Corte Suprema del Brasile ha ordinato il blocco in tutto il Paese del social network X per mancato rispetto della legge sulle aziende tecnologiche straniere che prevede che l’ex Twitter debba avere un rappresentante legale a Brasilia.

Il mancato rispetto di questa norma ha quindi causato il blocco, che dovrà essere confermato in giornata dall’Agenzia nazionale per le telecomunicazioni prima di diventare effettivamente operativo.

Fonte foto: ANSA Il giudice de Moraes (a destra) con il presidente brasiliano Lula

Si tratta di un duro colpo per il social network di proprietà di Elon Musk, che ha nel Brasile uno dei suoi principali mercati al di fuori degli Usa: oltre 24 milioni di account di X sono localizzati nel paese Sudamericano.

La disputa tra Elon Musk e il giudice Alexandre de Moraes

Il blocco di X in Brasile è nato da una disputa in corso fin dal mese di aprile tra il proprietario della piattaforma Elon Musk e il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes.

De Moraes aveva chiesto a X di rimuovere dalla piattaforma alcuni account legati all’ex presidente Jair Bolsonaro, che avrebbero sostenuto il suo tentativo fallito di colpo di stato dopo la sconfitta alle elezioni del gennaio 2023.

Musk si è però rifiutato di accettare queste condizioni e da quel momento è cominciato un lungo botta e risposta tra X e le istituzioni brasiliane che ha portato alla chiusura della sede dell’azienda nel Paese.

Le dichiarazioni di Elon Musk dopo la decisione

Dopo la decisione della corte suprema, Elon Musk ha commentato: “La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo-giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici”.

“Il governo in Brasile ha appena ordinato la sospensione di X entro 24 ore, ci obbliga ad adeguarci entro 5 giorni e con multe per l’uso della VPN. Tutti devono svegliarsi, questo potrebbe succedere anche negli Usa” ha aggiunto l’imprenditore.

De Moraes è un giudice molto famoso e rispettato in Brasile. Durante la presidenza di Bolsonaro ha acquisito popolarità difendendo in diversi casi le istituzioni democratiche del Paese.