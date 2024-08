Elon Musk dona Tesla Cybetruck con mitragliatrice al leader ceceno Kadyrov: sarà usata nella guerra a Nord-Est

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elon Musk ha donato una Tesla Cybertruck, equipaggiata con una mitragliatrice, al leader ceceno Ramzan Kadyrov. L’uomo ha già affermato che il mezzo sarà usato sul campo di battaglia.

Il dono di Elon Musk a Kadyrov

Ramzan Kadyrov ha pubblicato un video su Telegram in cui mostra il Cybertruck ricevuto da Elon Musk. Nel video, Kadyrov appare alla guida del veicolo, prima di fermarsi e salire sul cassone, dove è montata una mitragliatrice.

Il messaggio di Kadyrov è stato chiaro: “Abbiamo ricevuto un Cybertruck Tesla da Elon Musk. Sono stato felice di testare la nuova tecnologia”. Il leader ceceno ha espresso un’entusiastica ammirazione per il veicolo, descrivendolo come “un vero animale invulnerabile e veloce”, pronto a essere utilizzato nel distretto militare Nord-Est, teatro della guerra tra Russia e Ucraina.

Un frame dal video caricato da Kadyrov su Telegram

L’elogio a Musk è stato altrettanto enfatico: Kadyrov lo ha definito “il genio più forte del nostro tempo” e “un grande uomo”, invitandolo personalmente a Grozny con la promessa di accoglierlo come “il mio più caro ospite”.

Che cos’è una Tesla Cybertruck

Il Tesla Cybertruck, presentato al pubblico nel 2019, rappresenta uno dei veicoli più innovativi degli ultimi anni. Con il suo design angolare e avveniristico, costruito in acciaio inossidabile ultra-resistente e dotato di vetri rinforzati, il Cybertruck è stato concepito per essere un veicolo versatile, capace di resistere a condizioni estreme e di offrire prestazioni elevate.

Le specifiche tecniche includono una capacità di accelerazione notevole, una lunga autonomia grazie alla batteria elettrica, e una robustezza che lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalla guida urbana alle avventure off-road.

Il Cybertruck non è solo un esercizio di stile e tecnologia, è anche un simbolo della visione di Musk per il futuro della mobilità tra sostenibilità ambientale e potenza.

L’utilizzo militare del mezzo

L’impiego del Cybertruck in un contesto militare, come quello della guerra in Ucraina, apre una serie di questioni etiche. Il fatto che un veicolo concepito per uso civile, e simbolo della transizione sostenibile, venga armato e utilizzato in un conflitto, segna un passaggio definito da molto come preoccupante.

Il Cybertruck, con la sua armatura resistente (anche se in un incidente il guidatore ha perso la vita) e le sue capacità off-road, potrebbe effettivamente diventare un asset per operazioni militari in territori difficili, aumentando la mobilità e la protezione delle truppe.

L’episodio del Cybertruck donato a Kadyrov potrebbe rappresentare un precedente pericoloso, aprendo la strada a ulteriori utilizzi militari di tecnologie inizialmente pensate per la vita quotidiana.