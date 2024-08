Il 2024 si appresta a diventare l'anno più caldo di sempre, luglio secondo mese più rovente: i dati Copernicus

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Con tutta probabilità il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre. Lo afferma Copernicus, il servizio di monitoraggio climatico dell’Unione Europea, nonostante con luglio sia terminata una serie di 13 mesi di record di temperatura mensile.

Il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato

Nel suo ultimo bollettino, l’osservatorio europeo Copernicus annuncia che “è sempre più probabile” che il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre.

Negli ultimi 12 mesi la temperatura media globale è stata di 0,76 gradi centigradi al di sopra della media 1991-2020 e di 1,64 gradi al di sopra della media preindustriale 1850-1900.

Pertanto, affinché il 2024 non sia più caldo del 2023, la differenze media per i mesi rimanenti dell’anno dovrebbe scendere di almeno 0,23 gradi.

Ma ciò, spiega Copernicus, è successo raramente da quando esiste la serie storica, “rendendo sempre più probabile che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato”.

Luglio 2024 il secondo più caldo

Stando agli ultimi dati, luglio 2024 è stato sia il secondo luglio più caldo della storia sia il secondo mese più caldo a livello globale.

Il mese appena passato ha fatto registrare una temperatura media dell’aria superficiale di 16,91°C, 0,68 gradi in più rispetto alla media 1991-2020 per luglio e solo 0,04 gradi centigradi in meno rispetto al precedente massimo registrato a luglio 2023.

Lo scorso mese di luglio è stato di 1,48 gradi al di sopra della media stimata di luglio per il periodo 1850-1900.

Sebbene luglio 2024 non sia stato caldo quanto luglio 2023 in media, nel mese appena trascorso sono stati registrati i due giorni più caldi: il 22 e il 23 luglio la temperatura media globale giornaliera ha raggiunto i 17,16 gradi.

La striscia di record mensili

Il dato segna la fine di un periodo di 13 mesi in cui ogni mese è stato il più caldo nel record di dati per il rispettivo mese dell’anno.

Sebbene insolito, Copernicus ricorda che una serie simile di record di temperatura globale mensile si è verificata in precedenza nel 2015/2016 durante l’ultimo forte evento El Niño.