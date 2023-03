Igor il Russo colpisce un agente nel carcere di Madrid con una piastrella: era appena uscito dall'isolamento

Igor il russo torna a colpire. Anche in stato di detenzione Norbert Feher, questo il vero nome del serial killer serbo, è riuscito a compiere un atto di violenza ai danni di un agente carcerario: con una piastrella limata e resa tagliente come un rasoio, Igor ha sfregiato al volto una guardia del carcere spagnolo di Estremera a Madrid.

Igor il russo attacca gli agenti di custodia

Un copione già visto: già nel 2021, dopo essere appena uscito dall’isolamento, Igor il russo aveva utilizzato un frammento di mattonella staccato dal bagno per cercare di accoltellare le guardie carcerarie spagnole.

Allora mandò in ospedale cinque agenti. Il suo obiettivo era evitare il trasferimento a Zuera per il processo per il triplice omicidio commesso nella zona di Teruel a dicembre 2017.

Fonte foto: ANSA Teruel, Spagna. 28 gennaio 2020 – Norbert Feher, noto alle cronache italiane come ‘Igor il russo’, fa il segno di vittoria con le dita mentre assiste al processo che lo vede imputato.

Oggi il copione si ripete: il killer di Budrio ha divelto una mattonella della sua cella e l’ha trasformata in una lama, facendole anche un’impugnatura a pugnale. Con quella ha atteso l’occasione buona per aggredire una guardia carceraria.

L’agente ha riportato uno squarcio al volto di 7 centimetri. Mentre veniva immobilizzato, Feher ha minacciato i presenti urlando “vi ucciderò uno per uno”. La notizia è stata diffusa dal sito spagnolo ‘Hoy Aragòn’.

“Igor il russo è pericoloso”

“Igor è estremamente aggressivo, dobbiamo stare molto attenti. Vive in una tensione permanente” – dicono alcuni agenti di custodia intervistati dal quotidiano spagnolo – si sente sempre in guerra contro tutti e immagina che tutti siano contro di lui. Da anni terrorizza chi è incaricato di vigilare sulla sua incolumità in carcere”.

Le condanne di Igor il russo

La giustizia spagnola ha condannato Norbert Feher all’ergastolo per l’omicidio del pastore José Luis Iranzo Alquézar. Per gli omicidi di due agenti della Guardia Civil, Feher è stato condannato a 25 anni di carcere ciascuno.

Per due tentati omicidi commessi in Spagna è stato condannato a 21 anni di carcere. In Italia Igor il russo è stato condannato all’ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri a Budrio e a Portomaggiore.