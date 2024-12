Ignazio La Russa show ad Atreju, la gaffe alla radio ufficiale di FdI e la barzelletta su Grillo e Israele

La presenza di Ignazio La Russa ad Atreju non è passata inosservata. Prima dell’intervista con Peter Gomez, il presidente del Senato è stato ospite di In Onda – La voce di FdI Parlamento, la radio ufficiale di FdI, cantando Il mio canto libero di Lucio Battisti e Azzurro di Adriano Celentano. In chiusura di diretta, la gaffe della seconda carica dello Stato, che fa parte della spina dorsale di Fratelli d’Italia: ha ammesso candidamente di non conoscere affatto l’emittente del partito che l’aveva appena accolto nel suo studio al Circo Massimo. Poi ha raccontato una barzelletta sullo scontro Conte-Grillo e Israele.

Ignazio La Russa canta Battisti e Celentrano ad Atreju, poi la gaffe in radio

Venerdì 13 dicembre Ignazio La Russa è stato ospite di In Onda – La voce di FdI Parlamento, radio ufficiale di FdI con uno studio attrezzato ad Atreju per seguire la rassegna in qualità di radio ufficiale del partito.

Per l’occasione, il presidente del Senato ha cantato Il mio canto libero di Lucio Battisti e Azzurro di Adriano Celentano.

Fonte foto: ANSA Ignazio La Russa intervistato da Peter Gomez ad Atreju

La cosa sorprendente, però, è che Ignazio La Russa, che di Fratelli d’Italia è una delle colonne sin dalla nascita della formazione, non conosce la radio ufficiale del suo partito.

“Che radio è questa?”, ha infatti chiesto a fine esibizione, chiedendo per due volte il nome dell’emittente.

La barzelletta su Grillo e Israele

La Russa, riportando un po’ tutti indietro ai tempi di Silvio Berlusconi, ha anche raccontato una barzelletta mentre girava tra gli stand di Atreju: “La sapete la barzelletta di quello che chiede a Babbo Natale ‘vorrei la pace tra israeliani e palestinesi‘, e Babbo Natale risponde che ‘è troppo difficile, non ce La faccio’?”.

“Ma La attualizziamo – spiega scherzando il presidente del Senato –, facciamo che la seconda cosa che chiede è ‘vorrei che Grillo e Conte facessero La pace‘. E La risposta di Babbo Natale è ‘ridatemi un po’ la carta geografica della Palestina che è più facile”.

Poi ruba una caramella da una bancarella di dolciumi e scherza: “Io sono Babbo Natale“, facendosi poi scattare qualche foto proprio con un uomo vestito da Babbo Natale.

Dice la sua poi su Giorgia Meloni dopo l’articolo di Politicoe l’elogio di Donald Trump: “Non so se è la più potente ma sicuramente è la più brava”.

L’intervista con Gomez e la difesa di Elon Musk e Daniela Santanchè

Sul palco con Peter Gomez, Ignazio La Russa risponde ironicamente alla domanda su come sia possibile trovare l’intesa con Elon Musk, date le sue posizioni sulla maternità surrogata e sull’uso della ketamina: “Gomez, sei amico mio eppure scrivi sul Fatto, e rimani amico mio., questa è la risposta…”.

Poi aggiunge: “Noi siamo gente di destra, non pensiamo di raddrizzare le gambe ai cani, pensiamo di avere dei modelli di società e su quei modelli pensiamo di costruire le norme, ma non abbiamo la pretesa di giudicare il singolo. Se Musk ha quel tipo di rapporto con la maternità e le canne… Io comincio a vergognarmi di non aver mai fatto in vita mia un tiro di canna, siamo rimasti due o tre della mia età, è una questione generazionale. Non c’è la pretesa di avere amici che la pensino come te: puoi apprezzare il comportamento di una persona che su alcuni aspetti ha idee diverse dalla tua”.

E sul caso relativo a Daniela Santanchè dice di credere alla sua innocenza, “quando hai un amico nei momenti difficili guai a dimenticartelo”.