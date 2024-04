Ignazio La Russa omaggia Enrico Berlinguer al convegno Fdi a Pescara con la figlia Bianca: la standing ovation

Ignazio La Russa dedica un ricordo a Enrico Berlinguer e scatta la standing ovation di Fratelli d’Italia. Dal palco della conferenza di Fdi di Pescara, il presidente del Senato ha rivolto un omaggio alla memoria dello storico segretario del Partito comunista italiano, durante un’intervista con la figlia e giornalista Bianca Berlinguer. Al ricordo del dirigente la platea si è alzata in piedi tributando un applauso al politico sardo morto a 62 anni nel 1984.

L’intervista di Bianca Berlinguer

“Vorrei ringraziare veramente Bianca Berlinguer di avere accettato l’invito a venire nella tana del lupo” ha detto La Russa all’inizio dell’intervista sul palco della conferenza Fdi di Pescara aggiungendo che “ci vuole coraggio, ma una che si chiama Berlinguer il coraggio ce l’ha dalla nascita”.

“Cominciamo subito, intanto non c’entra il mio cognome, perché non essendoci più non posso sapere cosa avrebbe detto” ha da subito puntualizzato la conduttrice di È sempre Carta Bianca: “Qui parlo solo io e non tiriamolo in ballo, parliamo di quello che mio padre ha fatto ma non di quello che avrebbe detto oggi” ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA

L’ovazione dedicata dalla conferenza di Fratelli d’Italia di Pescara a Enrico Berlinguer

L’omaggio di La Russa a Enrico Berlinguer

Alla fine di un botta e risposta, il presidente del Senato ha voluto rivolgere un omaggio all’ex segretario del Partito comunista: “C’è chi vorrebbe che non esistesse la tradizione familiare ma per noi conta e in te noi onoriamo anche la figura di tuo padre“.

“Io sono felicissima di essere la figlia di Enrico Berlinguer, la considero una fortuna, un dono che purtroppo è terminato troppo presto” ha risposto tra gli applausi la giornalista, tirata in ballo nel ricordo della sua storia familiare, ricordando i quarant’anni della morte del padre dell’11 giugno.

L’ovazione dei Fratelli d’Italia a Pescara per Berlinguer

“Prendi quest’applauso, addirittura con la standing ovation alla quale mi unisco” ha detto Ignazio La Russa.

“Questo applauso è la coerente continuazione dell’omaggio che il capo della destra rese a Berlinguer nel giorno della sua scomparsa” ha concluso il dirigente di Fdi facendo riferimento alla partecipazione dei funerali del segretario del Partito comunista da parte del leader del Msi, Giorgio Almirante.