Ida Baldi lascia RaiNews 24 dopo le elezioni in Francia, ma l'ad Roberto Sergio respinge le dimissioni

L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha deciso di respingere le dimissioni della vicedirettrice di RaiNews 24 Ida Baldi. Il direttore del canale, Paolo Petrecca, è stato accusato di non aver dedicato adeguato spazio al secondo turno delle elezioni francesi, oscurando così la sconfitta del Rassemblement National.

Mancata cronaca delle elezioni francesi: i fatti

La copertura di RaiNews 24 sulle elezioni francesi è iniziata alle 19:55 con la diretta delle prime proiezioni e i discorsi dei protagonisti, seguiti dai commenti in studio. Dopo una pausa pubblicitaria, dalle 21:00, è stata trasmessa un’ulteriore mezz’ora di cronaca con tre inviate sul campo.

Successivamente, il canale ha dedicato 25 minuti ad altre notizie e 5 minuti in diretta dal Festival delle Città Identitarie, di cui RaiNews 24 è media partner. Alle 22:00, dopo i titoli, è stata trasmessa un’altra diretta dal Festival per un intervento di Carlo Verdone in ricordo di Ugo Tognazzi.

Il notiziario ha ripreso dalla Francia, incorporando tre servizi chiusi sul medesimo Festival dopo mezzanotte.

Le dimissioni di Ida Baldi da RaiNews 24

Il comitato di redazione, supportato da Usigrai, ha fortemente criticato la gestione della copertura elettorale, accusando il direttore del canale Paolo Petrecca di aver oscurato la sconfitta del Rassemblement National.

Mentre venivano chieste le dimissioni di Petrecca, a sorpresa, a dimettersi è stata la vicedirettrice Ida Baldi. La direzione ha attribuito la responsabilità di aver mandato in onda il Festival anziché il notiziario proprio a lei.

La giornalista non ha commentato la decisione. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha affermato che il problema risiede altrove: “La Rai non è più servizio pubblico se fatta così. Se avesse vinto Le Pen avremmo visto RaiNews 24 che non copriva il risultato francese? È TeleMeloni, c’è una occupazione della Rai”.

Il rifiuto delle dimissioni da parte di Sergio

L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha deciso di respingere le dimissioni della vicedirettrice di RaiNews 24.

Un comportamento ben diverso da quello messo in atto con Serena Bortone. In quel caso Sergio ha detto che la giornalista andava licenziata per quello che ha fatto, ovvero leggere il testo di Antonio Scurati.

Inoltre l’Ad nega l’esistenza di TeleMeloni, in risposta a una serie di critiche, in ultima quella di Elly Schlein, in merito alla “deriva” che l’azienda starebbe prendendo.