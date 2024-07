Schlein attacca Meloni e la Rai dopo le elezioni francesi: "Occupata militarmente, non è servizio pubblico"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elly Schlein attacca il governo Meloni per aver reso la Rai la propria televisione, che ormai ha preso il nome di TeleMeloni. Secondo la segretaria del Partito Democratico, la Rai non è più servizio pubblico. Cita i recenti avvenimenti contro la giornalista Bortone, ma anche le assunzioni in Rai di amici e parenti.

Schlein: “Non è più servizio pubblico”

Lo scambio è acceso, anche se unilaterale, con Elly Schlein che ospite a In Onda su La7 commenta l’assenza di copertura da parte della Rai delle elezioni in Francia.

Si tratta di un evento importante, con un risultato inaspettato che ha portato migliaia di persone in piazza a innalzare cori contro il fascismo (slogan urlati a gran voce in italiano) rappresentato, come dicono i manifestanti, dal partito di estrema destra di Marine Le Pen.

Fonte foto: ANSA Schlein contro TeleMeloni: silenzio Rai su elezioni francesi

La leader del PD si domanda: “Se avesse vinto Le Pen, come tutti si aspettavano, avremmo visto la stessa cosa?”. Ma il problema è più generale, fa notare.

Il caso delle elezioni francesi

Ida Baldi, direttice di Rai News24 si è dimessa. La decisione, per quanto priva di motivazioni ufficiali, arriva dopo i fatti che la stessa Schlein ha criticato: le elezioni francesi.

La sera del voto in Francia Baldi era di turno e mentre tutti gli altri canali di informazione seguivano lo spoglio, Rai News24 non ha trattato il momento elettorale di rilevanza europea.

Non è mancata la critica da parte del sindacato Usigrai, già intervenuto in passato contro la direzione intrapresa dalla Rai dall’ingresso del governo Meloni. In una nota ha riferito: “Sui risultati delle elezioni francesi il servizio pubblico non ha fatto nulla per dare conto tempestivamente su quanto stava avvenendo di un voto che parla direttamente al futuro dell’Europa”.

La Rai di Meloni è “militarizzata”

Schlein ha voluto utilizzare un’immagine forte per esprimere simbolicamente la condizione di lavoro che sembra vigere in Rai. Ha infatti definito la Rai “militarizzata“.

Il problema, continua la segretaria del PD, va ben oltre il non servizio pubblico offerto durante la sera delle elezioni francesi. “È TeleMeloni, più di così cosa dobbiamo dire?”.

In realtà lo dice, infatti prosegue: “Hanno occupato militarmente la Rai, hanno censurato Bortone, assumono amici e parenti degli amici, chi dovrebbe dimettersi è Petrecca perché questo non è più un servizio per i cittadini e per le cittadine”.