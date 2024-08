I ponti 2025 a scuola: vacanze di Natale più lunghe e Primo Maggio da record, tutte le festività nazionali

L’anno scolastico 2024/2025 sarà ricco di ponti per la scuola, ma anche chi è impegnato nel lavoro avrà la possibilità di attaccare giorni di ferie a festività da calendario così da allungare la vacanza. Quest’anno, in particolare, saranno più lunghe del solito le vacanze natalizie e il ponte del Primo Maggio, per chi avrà la possibilità di prendersi qualche giorno in più.

Giorni rossi da calendario nel 2024/2025

È stato appena digerito il calendario scolastico da poco reso noto dal ministero dell’Istruzione, che prevede un ritorno differenziato per gli studenti delle varie Regioni dello Stivale.

E sono ormai agli sgoccioli le vacanze estive per milioni di studenti. Qualcuno, dunque, si porta avanti e pensa già alle festività e ai ponti futuri.

Ecco dunque l’elenco dei giorni rossi da calendario nell’anno scolastico 2024/2025:

1 novembre 2024 – Tutti i Santi;

8 dicembre 2024 – Immacolata concezione;

25 dicembre 2024 – Natale;

26 dicembre 2024 -Santo Stefano;

1 gennaio 2025 – Capodanno;

6 gennaio 2025 – Epifania;

20 aprile 2025 – Pasqua;

21 aprile 2025 – Lunedì dell’Angelo (pasquetta);

25 aprile 2025 – Festa della Liberazione;

1 maggio 2025 – Festa del Lavoro (Primo Maggio);

2 giugno 2025 – Festa nazionale della Repubblica.

I ponti del 2024 e 2025

Ed ecco l’elenco dei ponti della rimanente parte del 2024 e dei mesi del 2025 in cui ci sarà scuola:

il Primo novembre 2024, giornata festiva in cui si celebrano i Santi, cade di venerdì: per gli studenti (ma non solo per loro) può significare una mini-vacanza dall’1 al 3 di novembre;

va male nel 2024 per l’Immacolata concezione, che cade di domenica 8 dicembre. Va male anche ai milanesi con Sant’Ambrogio che cade di sabato 7 dicembre. Nessuna possibilità, dunque, di attaccare altri giorni per fare un weekend lungo;

quest’anno il Natale cadrà di mercoledì e le scuole termineranno le lezioni attorno a venerdì 20. Il ritorno in classe è dunque fissato per martedì 7 gennaio 2025, dopo una pausa di 17 giorni, una delle più lunghe negli ultimi anni;

nulla da fare per la Pasqua che, come è noto a tutti, cade sempre di domenica. Nel 2025 il giorno di Pasqua cade di domenica 20 aprile. Le vacanze pasquali nel 2025 andranno dunque da venerdì 18 (o da giovedì 17 a seconda del calendario regionale) fino a martedì 22 compreso;

dopo appena due giorni di scuola ecco la Festa della Liberazione che cade di venerdì 25 aprile: attaccando sabato e domenica ecco che il weekend lungo è garantito. Con Pasqua e 25 aprile, nel giro di dieci giorni gli studenti si siederanno fra i banchi solo per due giorni;

ma ecco che il Primo maggio 2025 viene di giovedì. Possibile, per chi ne avrà la facoltà, allungare la propria vacanza;

la Festa della Repubblica sarà di lunedì 2 giugno, che unendosi a sabato 31 maggio e a domenica 1 giugno permetterà di godere di un weekend lungo.

Carnevale e altri ponti

Ma attenzione: i giorni di ponte a scuola vengono determinati anche dai calendari regionali. Ad esempio, per il Carnevale 2025 sono queste le Regioni che garantiscono giorni di vacanza:

Campania – 3 e 4 marzo 2025;

Friuli-Venezia Giulia – dal 3 al 5 marzo 2025;

Molise – dal 3 al 5 marzo 2025;

Piemonte – dal 1 al 4 marzo 2025;

Sardegna – 3 e 4 marzo 2025;

Veneto – dal 3 al 5 marzo 2025.

Per altri giorni di singole vacanze su base territoriale si rimanda al calendario scolastico delle singole Regioni.