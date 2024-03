Messaggi da tutto il mondo per Kate Middleton dopo l'annuncio del cancro: da Casa Bianca a Sunak fino Re Carlo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sono migliaia i messaggi di supporto indirizzati a Kate Middleton dopo che la principessa di Galles ha annunciato di avere il cancro, fra i quali ci sono anche quelli che arrivano da personalità di rilievo e centri di potere di tutto il mondo, dalla Casa Bianca a Rishi Sunak, passando per Re Carlo. Il videomessaggio di Kate ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando comprensibilmente commozione e speranza e generando un’ondata di messaggi di solidarietà, a cui si aggiungono quelli di diversi leader mondiali.

Catherine Middleton ha il cancro, le reazioni da tutto il mondo

Fra le prime reazioni all’annuncio di Kate Middleton c’è quella autorevole di Re Carlo, che si è detto “così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto”.

Queste sono quindi le parole con le quali Buckingham Palace ha espresso, di fronte ai sudditi e al mondo, la reazione del re al toccante videomessaggio di quella che è stata denominata come “l’amata nuora”.

Come annunciato nella nota ufficiale, Carlo “è stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il loro periodo in ospedale insieme. Sia il Re che la Regina continueranno a offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”.

Il messaggio del primo ministro Rishi Sunak

Arriva prontamente anche da Downing Street il messaggio di auguri per la principessa Kate, chiamata alla difficile battaglia contro il cancro.

Rishi Sunak, il primo ministro britannico, ha voluto esprimere solidarietà a Kate Middleton incensandola per il coraggio di parlare pubblicamente della sua malattia, affermando che le sarà vicino.

“I miei pensieri vanno alla Principessa del Galles, al Principe del Galles, alla famiglia reale e in particolare ai tre figli in questo momento difficile” ha dichiarato Sunak. “La Principessa del Galles ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese mentre prosegue la sua guarigione. Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione oggi”.

La bacchettata di Sunak ai media per il caso fotomontaggi

Nel messaggio del premier c’è anche la richiesta di rispettare la privacy di William e Kate in questo momento, con una bacchettata ai media per il trattamento ricevuto negli ultimi tempi dalla principessa.

“Nelle ultime settimane è stata sottoposta ad un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social media” ha aggiunto Sunak. “Quando si tratta di questioni di salute, come per tutti gli altri, le deve essere garantita la privacy per concentrarsi sulle cure e stare con la sua famiglia”.

“So di parlare a nome dell’intero Paese” conclude il premier “nell’augurarle una guarigione completa e rapida e attendo di vederla di nuovo in azione quando sarà pronta”

Il messaggio della Casa Bianca per Kate Middleton

Fuori dalla Gran Bretagna, uno dei primi messaggi di solidarietà arriva dagli Stati Uniti, con una nota ufficiale della Casa Bianca attraverso la portavoce Karine Jean-Pierre.

“Le siamo vicini dopo questa notizia terribile, e le auguriamo una piena ripresa in questo momento difficile” ha dichiarato Jean-Pierre, aggiungendo che per il momento il presidente Joe Biden non ha ancora avuto un colloquio telefonico con lei.

Il messaggio del fratello di Kate su Instagram

Toccante anche il messaggio che James Middleton, il fratello della principessa di Galles, ha affidato al suo profilo Instagram dopo l’annuncio di Kate.

“Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia scaleremo anche questa con te” ha scritto James, accompagnando il suo pensiero con una foto che li ritrae giovani e felici insieme, durante un’escursione.