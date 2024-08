I genitori di Alex Marangon denunciano tracce di sangue nell'auto del giovane, veicolo posto sotto sequestro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A un mese e mezzo dalla tragedia, si continua a indagare per capire come è morto Alex Marangon. Una possibile svolta nelle indagini potrebbe arrivare dall’auto del ragazzo, che era parcheggiata fuori dall’abbazia. Nell’abitacolo sarebbero state trovate tracce che sembrano sangue. Le macchie di colore rosso sono state individuate dai genitori di Alex, Sabrina e Luca Marangon, sul freno a mano.

Si indaga per omicidio volontario

È stato Il Gazzettino a riportare la notizia in merito al rinvenimento di tracce che a un primo esame sembrerebbero compatibili con il sangue. Saranno gli accertamenti di laboratorio a chiarire la natura della sostanza.

I pm hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario e hanno disposto un esame tossicologico sul corpo di Alex che dovrà chiarire se il giovane avesse assunto droghe la sera in cui è morto.

Sabato 13 luglio 2024, i funerali di Alex Marangon a Marcon (Venezia).

Le memorie dei curanderos colombiani

Nei prossimi giorni i due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo depositeranno una memoria per fornire la loro versione dei fatti in merito agli eventi della notte tra il 29 e il 30 giugno scorsi, data della morte di Alex Marangon.

La festa sciamanica si tenne nell’abbazia Santa Bona di Vidor in provincia di Treviso. Il corpo del 26enne venne successivamente ritrovato su un isolotto del fiume Piave il 2 luglio.

Il Corriere della sera riporta una serie di dichiarazioni del legale dei due colombiani: l’avvocato nega categoricamente il coinvolgimento dei suoi assistiti nella morte di Marangon. L’avvocato nega inoltre che quella sera Benavides e Castillo avessero assunto l’erba psicotropa ayahuasca.

L’autopsia su Alex Marangon

Le circa venti persone presenti alla serata sciamanica raccontano tutte la stessa versione dei fatti: a un certo punto Alex Marangon si sarebbe alzato dal cerchio e si sarebbe messo a correre verso la terrazza. Poi nessuno avrebbe più visto il giovane.

L’autopsia eseguita dal dottor Alberto Furlanetto per conto della procura rivela però ferite compatibili con un pestaggio e non con una caduta. In particolare, l’esame sulla salma ha rivelato i segni di colpi violenti nella parte sinistra del capo e del volto.

La spalla sinistra invece non mostra alcun segno. Una caduta avrebbe invece causato ferite anche su altre parti del corpo.