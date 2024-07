Alex Marangon scomparso a Vidor è morto, il cadavere trovato a Ciano del Montello a Crocetta sul Piave

Alex Marangon è stato trovato morto. Il barista 25enne era scomparso a Vidor nella notte fra sabato 29 e domenica 30 giugno. Il cadavere è stato recuperato a Ciano del Montello, frazione del comune di Crocetta del Montello (Treviso). Il corpo senza vita è stato ritrovato attorno alle 14:30 di martedì 2 luglio, arenato su un isolotto sul fiume Piave.

Ritrovato morto Alex Marangon

Data la difficoltà nel raggiungere la zona, i vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento di un elicottero, il Drago 149 della stazione di Venezia.

Prima di sparire nel nulla, Marangon stava partecipando a una festa all’abbazia di Santa Bona, a Vidor, insieme a una ventina di persone. Attorno alle 3 del mattino si era allontanato, poi di lui non si è saputo più nulla. Le ricerche sono partite al sorgere del sole.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Crocetta del Montello è un comune di quasi 6.000 abitanti della provincia di Treviso in Veneto.

Le ricerche hanno visto la mobilitazione di oltre 40 operatori fra vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e soccorso alpino.

Gli appelli

Subito dopo la scomparsa, la madre aveva lanciato un appello per le ricerche: “Alex è un ragazzo tranquillo e a cui piace esplorare il mondo. Non si sarebbe mai allontanato senza dire nulla”, aveva detto la donna.

E ancora: “Era un ragazzo brillante, amante della vita. Non sarebbe mai andato via così. Mio figlio non sarebbe scomparso nel nulla, era pieno di sogni e di desideri. E soprattutto non se ne sarebbe andato senza il suo cellulare”.

Anche il programma Chi l’ha visto di Rai 3 si era mobilitato, nella serata dell’1 luglio. Quello di Alex era subito apparso come un allontanamento anomalo: il ragazzo aveva lasciato in auto chiavi e portafoglio. Il suo cellulare era invece stato ritrovato nella camera nella quale avrebbe dovuto pernottare.

La possibile ricostruzione

Una fra le ipotesi più accreditate è che Alex possa essere entrato in acqua, forse scivolando, e che sia poi stato trascinato dalla forza della corrente morendo annegato.

Si valuta l’autopsia

Il corpo di Alex Marangon è stato trasportato presso l’obitorio di Montebelluna. La Procura di Treviso valuterà se richiedere un esame esterno sulla salma o un approfondito esame autoptico. Poi le spoglie verranno restituite ai familiari per le esequie. Alex avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 27 novembre.