I genitori della bambina caduta dal balcone a Torino sono sotto verifica, non è la prima segnalazione

Il miracolo del salvataggio di Frida, la bambina di 4 anni che è caduta dal balcone a Torino, si sta per concludere. Dopo essersi ripresa, i genitori della piccola sono finiti sotto esame per mancanza di controllo. Per i due non è la prima segnalazione per presunta scarsa attenzione verso la minore. A questo punto la procura dei minori potrebbe decidere di limitare la responsabilità genitoriale. Spetterà ai magistrati valutare il caso e contestare un’ipotesi di reato.

Segnalazione al tribunale

Il caso della bambina precipitata dal balcone a Torino finisce in tribunale. Sono stati i carabinieri a inviare una segnalazione alla procura ordinaria di corso Vittorio Emanuele e una a quella dei minori.

Nella segnalazione si leggono i fatti che hanno portato al rischio di vita per la bambina di 4 anni e il salvataggio avvenuto per miracolo o fortuna, a seconda delle interpretazioni.

Fonte foto: ANSA Mattia Aguzzi, il 37enne che ha salvato la bambina caduta dal 5 piano a Torino

Resoconto dei fatti

Nel resoconto dettagliato inviato dai Carabinieri al tribunale si legge che alle 10:50 di sabato scorso Mattia Aguzzi (37 anni) è riuscito a salvare la bambina caduta dal balcone (prendendosi l’elogio della presidente del consiglio Giorgia Meloni). Se non fosse passato di lì oggi Frida non sarebbe in ospedale tranquilla a guardare i cartoni animati alla televisione.

La procuratrice dei minori, Emma Avezzù, ha precisato che la bambina sta bene (anche si è temuto il peggio), ma che la vicenda deve essere sottoposta al tribunale dei minori come caso di “presunta violazione degli obblighi di assistenza famigliare”. Per questo la denuncia è stata presa in carico dal tribunale dei minori, che declina la questione da un punto di vista civile.

Precedente segnalazione della famiglia

La procuratrice ha aggiunto che il nucleo famigliare di Frida non è sconosciuto al tribunale dei minori. Sembra infatti che in passato ci sia già stata una segnalazione per presunta limitatezza culturale del nucleo famigliare e presunta scarsa attenzione verso la bambina.

La famiglia potrebbe rischiare una denuncia per violazioni degli obblighi di assistenza familiare, ma visto l’esito felice della vicenda si potrebbe anche archiviare il caso. A decidere saranno i giudici del tribunale al quale è pervenuta la segnalazione.