Bimba precipita dal quinto piano a Torino e un passante la prende al volo: il salvataggio miracoloso

Una tragedia scampata per un soffio grazie a un intervento miracoloso di un passante. Una bimba è precipitata dal quinto piano ed è stata salvata da un uomo che, accortosi di ciò che stava accadendo, è riuscito a prenderla la volo.

L’allarme e la caduta

I fatti si sono svolti in via Nizza 389, alla periferia di Torino, nel corso della mattinata di sabato 26 agosto. Protagonisti una bimba di 5 anni e un 37enne, Mattia Aguzzi.

Aguzzi stava passeggiando sul marciapiede con la fidanzata quando si è accorto delle grida di un ragazzo. Quest’ultimo, affacciato sul balcone di casa sua, ha notato che nel palazzo di fronte, al quinto piano, la bimba di 5 anni si stava sporgendo pericolosamente. Dopo pochi secondi infatti è precipitata.

Fonte foto: ANSA Una foto di Mattia Aguzzi

Come riferisce il Corriere della Sera, la piccina, che era in casa con i genitori, è rimasta appesa al balcone prima di cadere.

L’intervento miracoloso

Mattia, avendo capito cosa stava succedendo, è riuscito a posizionarsi miracolosamente nel punto giusto e ad afferrare al volo la piccola, salvandola.

La bimba è poi stata trasportata, cosciente, all’ospedale infantile Regina Margherita, mentre Aguzzi è in osservazione al Cto per un sospetto trauma al torace a alle braccia.

La testimonianza

“Abbiamo sentito urlare un ragazzo del palazzo di fronte, abbiamo alzato gli occhi e abbiamo visto questa bambina seduta sul cornicione – ha spiegato Gloria Piccolo, la fidanzata di Mattia, come riporta il CorSera -. Il mio fidanzato le ha gridato di stare ferma e io ho citofonato a tutti i campanelli, ma quando mi sono girata lei era già caduta”.

“Mattia – ha aggiunto – l’ha presa al volo, non so come abbia fatto ed è caduto sulle ginocchia. Subito dopo la piccola si è messa a piangere e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Era viva”.

“Non me lo spiego nemmeno io, è stato bravissimo, ma se non ci fosse stato quel ragazzo non ce ne saremmo mai accorti. Mattia faceva palestra, è uno sportivo. L’ho sentito poco fa dal pronto soccorso. Gli devono fare le lastre, ma sta bene”, ha concluso Gloria.