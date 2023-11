I funerali di Giulia Cecchettin si terranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina: la data dopo l'autopsia

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Manca ancora la data, ma nel frattempo è stato deciso il luogo per l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin. I funerali della 22enne, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta sabato 11 novembre, si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Per fissare il giorno occorrerà attendere l’autopsia, già programmata nella città euganea per venerdì 1° dicembre.

I funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina a Padova

La Basilica di Santa Giustina è la nona chiesa più grande al mondo, la settima in Italia: facile pensare che sarà gremita.

È intitolata alla martire Giustina, giovane patrizia cittadina uccisa nel 304 d.C. nella feroce persecuzione di Massimiliano: aveva solo 16 anni.

Fonte foto: ANSA La Basilica di Santa Giustina a Padova, dove dovrebbero svolgersi i funerali di Giulia Cecchettin

Secondo la tradizione l’alto funzionario imperiale Vitaliano, il padre di Giustina che pare fosse stato convertito al cristianesimo da San Prosdocimo, fece costruire il primo nucleo della chiesa, che sarebbe diventata poi la sede della prima cattedrale della città cristiana.

Attesa per la data

Il funerale non ha ancora una data.

Per fissarla, infatti, la famiglia di Giulia Cecchettin deve attendere l’autopsia, in programma a Padova per venerdì 1° dicembre.

L’ipotesi è che quindi i funerali possano svolgersi sabato 2 dicembre, oppure lunedì 4 dicembre.

Dove sarà sepolta

Dopodiché, l’autorità giudiziaria dovrebbe dare il via libera per le esequie.

Il padre di Giulia Cecchettin, intanto, avrebbe già deciso dove far riposare la 22enne: dovrebbe essere sepolta nel cimitero di Saonara, accanto alla madre Monica, morta nel 2022.