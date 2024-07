I fischi al ministro Sangiuliano al Taobuk diventano applausi nel montaggio andato in onda in Rai: è polemica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto al Taobuk, il Taormina International Book Festival, e durante la premiazione è stato contestato con dei fischi, come mostrano alcuni video girati dai presenti. Tuttavia nel video dell’evento andato in onda su Rai 1 i fischi sono stati sostituiti da applausi, scatenando la reazione di alcuni politici dell’opposizione. La Rai respinge le accuse di censura, spiegando che non era una produzione interna.

Gennaro Sangiuliano fischiato al Taobuk a Taormina

Nella serata di mercoledì 3 luglio su Rai 1 è andata in onda la serata di gala di Taobuk, il Taormina Book Festival che si è tenuto a Taormina (Messina) tra il 20 e il 24 giugno.

All’evento ha partecipato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, invitato per premiare lo scrittore norvegese Jon Fosse, premio Nobel per la Letteratura nel 2023.

Durante la premiazione Sangiuliano è stato contestato con alcuni fischi, come documentato da diversi video girati dai presenti e postati sui social.

I fischi diventano applausi nel video trasmesso da Rai 1

Della contestazione però non c’è traccia nel video dell’evento andato in onda su Rai 1: i fischi sono stati tagliati e sostituiti con finti applausi. Il fatto non è passato inosservato, è stato notato da alcuni giornalisti e utenti dei social network, diventando ben presto virale.

Un video-confronto realizzato dal profilo X Il Grande Flagello mostra le due tracce audio dello stesso estratto del festival Taobuk che si è tenuto a Taormina.

Nella prima, in un video girato da uno spettatore, ci sono i fischi al ministro Sangiuliano. Nella seconda, il filmato trasmesso dalla Rai, si sentono soltanto applausi.

Le polemiche

La vicenda ha scatenato le reazioni di diversi esponenti dell’opposizione, come Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione cultura della Camera.

“Il ministro Sangiuliano – scrive Manzi su X – viene fischiato al Taormina International Book Festival e TeleMeloni che fa? Sostituisce i fischi con gli applausi. Ormai siamo al Minculpop. Avanti così, facciamoci del male”.

Il Movimento 5 Stelle, attraverso il capogruppo in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto, ha annunciato una interrogazione parlamentare.

“Vogliamo che venga fatta luce in maniera dettagliata e al più presto, perché è inaccettabile che la tv pubblica sia degradata a organo di promozione del governo che censura le contestazioni”, ha dichiarato Carotenuto.

La Rai: “Produzione non interna”

La Rai si difende dalle accuse e in un comunicato precisa che “il programma non è una produzione interna, ma è stato fornito dall’Associazione Taormina Book Festival, che lo ha realizzato, curandone ogni aspetto produttivo, senza alcun coinvolgimento di mezzi e personale Rai. L’azienda chiederà comunque spiegazioni per fare completa chiarezza su quanto accaduto”.

Una spiegazione che ha alimentato ulteriori polemiche, in particolare da parte del sindacato Usigrai: “Con un comunicato stampa la Rai ancora una volta certifica il baratro in cui è finito il prodotto informativo del Servizio pubblico”.

“Affidati in esterno – scrive Usigrai in una nota – i contenuti che poi finiscono nei programmi informativi e nei tg della Rai non hanno alcun controllo editoriale da parte delle strutture giornalistiche”.